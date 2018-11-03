СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-03T15:48:04+03:00

В Колпино молодой петербуржец упал в яму с кипятком из-за прорыва трубы. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Трагедией едва не закончилась рядовая коммунальная авария в Колпино, что под Петербургом. Ночью, 3 ноября, возвращавшийся домой молодой мужчина не заметил ограждений, которые выставили коммунальные службы на месте ремонта тепломагистрали и упал в яму с горячей водой.

- На пересечении Ижорского батальона и Октябрьской улицы, где прорвало трубу, парень обварился в кипятке, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Прохожие помогли пострадавшему выбраться наружу и вызвали медиков. Пока ехала скорая, молодой человек сидел на асфальте в одном нижнем белье – верхнюю одежду он снял и, по словам очевидцев, «жутко вопил».

Прибывшие на место медики экстренно доставили мужчину в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где у него диагностировали термический ожог первой степени. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Позднее инцидент прокомментировали и в предприятии «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»), в чьей зоне ответственности находятся аварийные трубы.

- По собственной неосторожности, во время ремонтных работ на месте прорыва 500-милимметровой трубы теплоснабжения, пострадал молодой человек 1995 года рождения, - сообщила пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Представители коммунальщиков отметили, что, по словам свидетелей ЧП, причиной инцидента мог стать алкоголь, а парень сам виноват, так как не обратил внимания на ограждение и решил «срезать» через аварийный участок по пути домой. Впрочем, он все равно может рассчитывать на компенсацию.

- Гражданская ответственность ГУП «ТЭК СПб» застрахована, пострадавший получит выплаты в установленном законом порядке, - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, что это не единственная коммунальная авария с тяжелыми последствиями в Северной столице. 28 сентября на Измайловском проспекте при прорыве трубы в подвальном кафе погибли два человека. По предварительной версии, причиной трагедии стала изношенность коммуникаций.