В частном доме поселка Шуя в Карелии взорвался баллон с газом
Мощный взрыв напугал днем 3 ноября жителей карельского поселка Шуя. Около 13:00 в частном доме по улице Полевая сдетонировал баллон с бытовым газом. Столб пламени, взметнувшийся над постройкой, был виден со всех районов Шуи. На место ЧП экстренно прибыли пожарные.
- Для ликвидации возгорания привлекались 17 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений Прионежского района и города Петрозаводск, - сообщает региональное управление МЧС Республики Карелия.
На записи, снятой на камеру мобильного телефона, хорошо виден огненный «гриб», поднявшийся в небо. Видеосъемку момента ЧП в редакцию «Комсомольской правды» прислал один из очевидцев. Но, к счастью, несмотря на устрашающую картинку взрыва, инцидент, по предварительным данным, обошелся без жертв и пострадавших.
Причиной происшествия, скорее всего. стало неаккуратное использование бытового газа, хотя рассматриваются и другие версии. Местные жители в соцсетях пишут, что в хозяйственной постройке взорвалась отопительная установка, а потом огонь перекинулся на сам дом.
Взрыв в Шуе.В частном доме взорвался баллон с газом. Видео в редакцию "КП" прислал очевидец происшествия.