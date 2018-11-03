2018-11-03T19:14:26+03:00
Происшествия

В частном доме поселка Шуя в Карелии взорвался баллон с газом

Здание сильно повреждено огнем, но никто из людей не пострадал [видео]
Петр КИБЕР
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В частном доме поселка Шуя в Карелии взорвался баллон с газом. Фото: vk.com/dtpptzВ частном доме поселка Шуя в Карелии взорвался баллон с газом. Фото: vk.com/dtpptz
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Мощный взрыв напугал днем 3 ноября жителей карельского поселка Шуя. Около 13:00 в частном доме по улице Полевая сдетонировал баллон с бытовым газом. Столб пламени, взметнувшийся над постройкой, был виден со всех районов Шуи. На место ЧП экстренно прибыли пожарные.

- Для ликвидации возгорания привлекались 17 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений Прионежского района и города Петрозаводск, - сообщает региональное управление МЧС Республики Карелия.

На записи, снятой на камеру мобильного телефона, хорошо виден огненный «гриб», поднявшийся в небо. Видеосъемку момента ЧП в редакцию «Комсомольской правды» прислал один из очевидцев. Но, к счастью, несмотря на устрашающую картинку взрыва, инцидент, по предварительным данным, обошелся без жертв и пострадавших.

Причиной происшествия, скорее всего. стало неаккуратное использование бытового газа, хотя рассматриваются и другие версии. Местные жители в соцсетях пишут, что в хозяйственной постройке взорвалась отопительная установка, а потом огонь перекинулся на сам дом.

Взрыв в Шуе.В частном доме взорвался баллон с газом. Видео в редакцию "КП" прислал очевидец происшествия.

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