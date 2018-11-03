В Петербурге стартовал Фестиваль света

СЕГОДНЯ 21:20 2018-11-03T21:23:43+03:00

На площадке перед СКК «Петербургский», а также в Московском парке Победы собрались сотни зрителей красочного шоу

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Сегодня, в первый из трех празднично-выходных дней, в Петербурге открылся ежегодный Фестиваль света. В этот раз он проходит не в центре Северной столицы, а на территории Московского парка Победы и в спортивно-концертном комплексе «Петербургский», который в народе называют просто СКК.

Фестиваль света в СКК.Фото: Артем КИЛЬКИН

Даже несмотря на начавшийся к вечеру 3 ноября дождь, стать зрителями красочного мероприятия захотели сотни жителей и гостей города на Неве.

Посмотреть шоу пришли сотни петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме светового представления на фасаде СКК, организаторы подготовили различные инсталляции, в том числе «Мистический лес» с фигурами животных, аллею из 500 светящихся фонариков, «Светящуюся луну» и шоу роботов.

На суд зрителей представили и такие инсталляции.Фото: Артем КИЛЬКИН

Само мероприятие, которое включили в топ-200 событий года в России, будет проходить с 3 по 5 ноября. Начало лазерного 3D шоу – каждые полчаса, начиная с 20:00 и до 23:00.