2018-11-05T09:38:41+03:00
Общество

Петербуржцы делятся в соцсетях яркими кадрами воскресного заката

Интернет заполонили снимки вечернего неба Северной столицы [фото]
Полина ЖУКОВА
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Петербуржцы делятся фотографиями "огненного" заката в соцсетях. Фото: Instagram @torvi_annaПетербуржцы делятся фотографиями "огненного" заката в соцсетях. Фото: Instagram @torvi_anna
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В первое воскресенье ноября Северная столица подарила горожанам необычайно красивый закат. Фотографии «огненного» неба тут же заполонили соцсети: петербуржцы и гости города делятся лучшими вечерними кадрами. «Комсомольская правда» собрала некоторые из них.

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Казанский Собор вчера был особенно красив
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