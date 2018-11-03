Солисты Мариинского театра бесплатно выступают в Петербурге

3 Нояб. 12:58 2018-11-05T13:25:40+03:00

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Только представьте: небольшой уютный зал Дома молодежи с прекрасной акустикой, белый рояль и необыкновенные голоса. Для гостей выступили Народный артист РФ Владимир Ванеев, Заслуженные артисты РФ Татьяна Павловская, Евгений Акимов, Ирина Соболева. Вместе со звездами на сцену вышли молодые солисты Мариинского театра - Ефим Завальный, Екатерина Гончарова, Екатерина Крапивина и Дмитрий Демидчик, аккомпанировала - Ребекка Магомедова. Прозвучали настоящие шедевры классической музыки.

Так прошел первый вечер проекта «Василеостровский оперный салон». Главная особенность концерта – то, что вход на него был свободным.

- Этот проект мы создали специально для молодых людей, хотим рассказать новому поколению, что опера - это совсем не скучно, а, наоборот, самый что ни на есть эмоциональный вид искусства, изысканный, блистательный и многогранный жанр, - говорит организатор концерта солист Мариинского театра Глеб Перязев. – Подобные встречи мы будем проводить теперь регулярно. Сегодня площадка – Дом Молодежи на Васильевском острове, в следующий раз будет другой зал. Но неизменным останется главное – классика, опера и солисты Мариинки.

Организатор проекта «Василеостровский оперный салон» - солист Мариинки Глеб Перязев. ФОТО:предоставлено организаторами

В планах также проведение мастер классов, знакомство с известными произведениями, возможность услышать великих оперных исполнителей. Ведущие деятели культуры поделятся своими знаниями и опытом, а это очень важно для подрастающего поколения. Ждем вас на концертах Василеостровского оперного салона.

Подробности проекта и расписание смотрите на официальном сайте