Звезда фильма «1+1» Франсуа Клюзе: «Жерар Депардье бросил вызов всем французским актерам»

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-06T11:57:05+03:00

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В кинотеатрах всей страны сейчас идет семейный фильм «Как прогулять школу с пользой» режиссера Николя Ванье. Представлять фильм в Петербург приезжал французский актер, известный зрителям по фильму «1+1» Франсуа Клюзе. Это был первый визит артиста в Россию. Он с охотой рассказывал о новом фильме, работе в паре с ребенком, рыцарстве, окружающей среде, Жераре Депардье и о важности системы Станиславского.

- Извините, что пришел к вам без носков, я совсем не ожидал такой торжественности, - с ходу пошутил Франсуа, как только вошел в кинозал «Ленинград центра».

Действительно, посмотреть фильм и пообщаться с артистом, собралось немало народу – полный зал. Они его не отпускали целый час, все задавали и задавали вопросы.

Посмотреть фильм и пообщаться с артистом, собралось немало народу – полный залФото: Олег ЗОЛОТО

О кино

Фильм «Как прогулять школу с пользой» не только о семье, он показывает богатство нашей природы, которой уже нет. Этот проект оказался возможностью вспомнить детство и вернуться в прошлое. Я, конечно, далек от этой роли, как и от своего героя. Он грубее, массивнее меня и я пошел на значительные изменения моего физического облика. Я исконный парижанин, как родители, но старшее поколение - крестьяне. У деда и у дяди была ферма. Я до сих пор помню, как мы ездили туда на машине, дядя учил нас ловить руками рыбу и ловко подцеплял раков, стоя в реке, сейчас такого уже почти нигде не встретишь. Нужно бороться и защищать природу - эта составляющая фильма была очень важна.

Дон Кихот и рыцари

В моей карьере очень много антигероев, но попадаются и рыцарские образы, которые мне очень дороги. В любых ролях я всегда стараюсь найти равновесие между положительными и отрицательными чертами. В негодяях я ищу что-то человеческое, не оправдание, а объяснение поступков. В героях, ищу некоторые нюансы, чтобы они не были полностью положительным. И в этом плане мои рыцари всегда опираются на глубоко прожитую эмоцию, которая спускает их с пьедестала и делает знакомыми зрителям. Мне кажется, что весь кинематограф выступает в роли Дон Кихота, который сам сражается со своими «ветряными мельницами.

Истинный путь актера

Каждый актер до смерти остается дебютантом, с каждой ролью мы доказываем свое право оставаться в профессии, потому что мы не можем разочаровать зрителя. В этом фильме я беру какую-то новую вершину, потому что играю очень необычного для меня человека. Он живет в лесу далеко от общества. Как рыцарь сражается сам с собой, при этом он счастлив и равновесен, потому что знает свое место на земле. Всегда пробовать что-то новое - это настоящий путь актера.

Жерар Депардье - это великий актер, это феномен, это явление природы, даже физически это огромная силища.Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный по цеху

Жерар Депардье - это великий актер, это феномен, это явление природы, даже физически это огромная силища. Человек, который не укладывается ни в какие рамки и мы все знаем, кто главный в нашем актерском цехе. Он бросает вызов морали. Теперь он не просто актер, он русский актер и во Франции это воспринимается как некоторый вызов, потому что мы привыкли мыслить в рамках нашей страны. Может быть, именно этим он дает нам знак и позволяет задуматься о границах для настоящего артиста. Депардье сам говорит, что он гражданин мира, он - явление универсальное.

Приятная встреча

Считается, что очень трудно играть вместе с детьми или с животными, потому что они непредсказуемые и спонтанные. Но каждый профессиональный актер должен быть спонтанным. Не стоит забывать, что он играл свою первую роль и был свободен от штампов. Это невероятно сосредоточенный и ответственный ребенок. Например, в школе он учится на два класса старше, чем должен по своему возрасту. Его родители – женщины, и видимо ему не хватало какого-то мужского начала. Я последил за ним во время съемок, в его глазах была какая-то грусть. На четвертый день я подошел к нему и сказал, что все им очень довольны и попросил быть собой, ребенком, который получает удовольствие от всего. Видимо, для него это стало откровением, он поверил мне и последовал совету. Я очень рад, что в моей жизни случилась такая встреча.

О системе Станиславского

В нашем фильме есть вещи, напрямую связанные с системой Станиславского. Это великий вклад русского искусства в мировую культуру. Я учился по ней и прекрасно помню о том, что всегда нужно опираться на эмоции, что не нужно всё контролировать, а идти за своей ролью. Роль ведь не собирают как конструктор, ее проживают. В фильме «1+1» я тоже строил игру по Станиславскому из-за особенностей моего героя. Вся его жизнь сосредоточена в глазах, которые меняются в зависимости от ситуации. Очень люблю этот фильм, здорово, что