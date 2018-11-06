Ради съемок клипа Филипп Киркоров «разрушил» Большеохтинский мост в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-06T16:03:24+03:00

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Сюжет нового видео на песню «Не верю я» разворачивается на Большеохтинском мосту в Петербурге. Главная тема новой композиции 51-летнего Филиппа Бедросовича, как обычно любовь. В этот раз пару маэстро составила оперная певица 31-летняя Аида Гарифуллина. По сценарию влюбленные, остановившись на середине Большеохтинского моста, разбегаются в разные стороны после крупной ссоры. А в это время мост 1911 года постройки поражает молния и метеориты. К счастью, заканчивается все хорошо, пара радостно смеется в своем дорогом авто, да и мост при съемках, к счастью, ничуть не пострадал.

- Клип снят по самым высоким современным стандартам, - поделился Киркоров в своем Instagram. - В нем есть все: и огонь, и страсть, и разлука, и потрясающий эмоциональный накал. И - моя партнерша, невероятная актриса, мировая звезда оперной сцены.

Современные технологии в клипе и, правда, поражают, ведь, несмотря на то, что ролик снимался в Санкт-Петербурге, действия разворачиваются на фоне нью-Йоркских небоскребов. Грамотный монтаж и спецэффекты, не оставили у зрителя сомнений, что съемки проходили за океаном.

Сюжет нового видео на песню «Не верю я» разворачиваются на Большеохтинском мосту.Фото: СОЦСЕТИ

- Стоимость съемок такого клипа в Петербурге начинается примерно от 10 млн. руб., - поделился с «КП» - Петербург» эксперт. – А стоимость съемок в Нью-Йорке может составлять порядка 10 млн. долларов.

К слову, стиль и образ актеров клипа разрабатывал звездный стилист Алишер, тот самый, который сумел кардинально поменять имидж Аллы Пугачевой. Примадонна даже снялась в его клипе на песню «Скажи мне, Алла».