Onelovefest 2018 пройдет в порту Севкабель

Со 2 по 3 января в Петербурге в Порту Севкабель пройдет ONE LOVE FEST 2018.

2 января на главной сцене выступят артисты жанров –hip-hop, beats, rap, bass, afrobeats, downtempo. Заявленные исполнители: НИГАТИВ, Snowgoods & more artists To Be Anounced

Диджей-сцена: Tactics, Komar, Shubin, Iggaz, Smirnoff, Pasha Bronx, Alex Osadchi, Boogie Fek, Kurovoi, Row-Man, Worm.

Весь день на территории фестиваля работают фудкорты и бары.

3 января с 14:00 и до 6 утра в программе резиденты фестивальных жанров: Indie, club, electronic, house, nudisco, synth-pop. В программе главной сцены - Тося Чайкина, МЕДЖИКУЛ, СБПЧ, Pompeya, MUJUICE, LUNA, а еще Cream Soda, TANTSUI и СОЮЗ – все, что доктор прописал для камбэка в ярмарочную реальность.

DJ Stage начнет свою работу одновременно с главной сценой. В числе резидентов – главные по Петербургским и столичным тусовкам – List, Andrey Panin , Juravlove, Kimbar, Primat, Feodor Allright, Saktu – играют до 06:00 утра.

Продажа билетов уже открыта.

Два дня сразу после новогодней ночи на территории Порта Севкабель празднуем жизнь под музыку редких и популярных артистов в теплой компании. На территории фестиваля два дня будет работать зона фуд корта и баров от нишевых, ламповых, и востребованных заведений Петербурга.

На фестивале пройдет выставка художников «Срез». Она объединит 30 художников по направлению street art, медиа и современное искусство.

Организаторы проведут открытый конкурс работ по трем направлениям. Отправить заявку можно с 1-20 ноября. Отбор участников медиа искусства будет Дом Молодежи «Квадрат», street art - Владимир Абих. Задача Open Call - дать талантливым начинающим художникам показать себя аудитории и получить взаимодействие с состоявшимися художниками. В выставке примут участие авторы резиденции искусств и технологий «КвартаРиата» (Юрий Толстогузов aka TONOPTIK и Елизавета Ющенко), Стас Багс, LU BLUE, Владимир Абих, TBA. Куратор выставки - Никита Король.