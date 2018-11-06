Сюрреалистическая драма «Гранж» на «Площадке 51»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-06T16:57:07+03:00

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В конце пути человеку связывают руки, чтобы не мешались при транспортировке, и вешают ярлык - свернутую марлю с куском клеенки, на которой пишутся данные - чтобы тело не потерялось среди груды тел.

Остальные ярлыки мы вешаем на себя сами. Они выдуманы, порой, не нами, но мы принимаем их, так как это определяет нас в обществе.

Что будет, если срезать с себя ярлыки и выйти из привычного общества навсегда? Имеем ли мы на это право? Кто направляет нас на верный путь? Возможно, только те люди, которые всеми силами стараются нас остановить, потому что вопреки, в споре, рождается истина. Кем ты должен стать? Возможно только тем, кем не можешь не быть!

Мы не рассматриваем архетипические образы романа, мы руководствуемся впечатлением, учась воспринимать мир по стопам художников, от Гогена до Пикассо, именно таким, каким он является - сиюминутным, настоящим, таким, каким мы видим его или чувствуем. Это драма наших судеб, впечатление от прожитой жизни, разговор о том, как роман повлиял на нас. Мы изменились, а готовы ли вы?

Режиссер: Егор Закреничный

Хореограф: Мария Шляхова

Актеры: Екатерина Кулеш, Антон Падерин, Александр Худяков, Алексей Попов, Никита Кузьмин, Кирилл Маершин, Василий Старков.

Продолжительность – 1 час 30 минут (без антракта)

16+