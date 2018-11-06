Закрывать реки и каналы Петербурга для судов пока не планируют

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-06T15:23:10+03:00

С начала сезона навигации к городским причалам пришвартовались более 26 тысяч раз

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Первый петербургский снег уже прошел, утрами улицы и проспекты покрывает ледок. Но Мойку и Фонтанку все еще отважно бороздят речные суда. И пока заканчивать сезон навигации по рекам и каналам Северной столицы не планируют.

– Сезон навигации по Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова – в общем, по всем каналам и маленьким речкам, кроме Невы и ее рукавов, – заканчивается 15 ноября. Но это примерная дата, – рассказали «Комсомолке» в Комитете по транспорту Петербурга. – Все решает погода, в связи с которой мы выпускаем распоряжении. На конкретные параметры не опираемся: берем во внимание рекомендации самих перевозчиков и погодные условия в целом. Так, под затяжным снегопадом не очень-то комфортно плавать даже при плюсовой температуре. Но сейчас осень довольна теплая, так что закрывать реки-каналы в ближайшие дни не планируем.

В этом году навигацию на водных путях Петербурга открыли 20 апреля, а восемнадцать городских причалов, большая часть которых находится в историческом центре, заработали с 25 апреля. По ночам городские причалы стали использовать для безопасной стоянки судов.

К началу октября в городе осуществили 24 903 швартовки, при том что план составлял 22 250. По сравнению с показателем 2017 года, эта цифра выросла на 22,5 процента. На сегодня число швартовок перевалило за 26 тысяч.

В этом сезоне в Петербурге работали девять регулярных водных маршрутов, три из которых работают по системе hop on/hop off: билет действителен в течение дня, а турист может выйти на любой остановке и затем вернуться на маршрут.

Итоги навигации по Неве и ее «сестрам» подведут к концу месяца. Как пояснили в «Мостотресте», для них судоходный сезон заканчивается строго 30 ноября, вне зависимости от погоды: именно тогда перестают разводить мосты.

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