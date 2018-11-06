2018-11-06T15:21:56+03:00
Туризм

В Петербурге появился новый регулярный рейс в Лаппеенранту и Иматру

Автобус будет ездить в Финляндию два раза в неделю
Полина ЖУКОВА
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В финские города Лаппеенранта и Иматра запустили новый регулярный автобус из Северной столицы.В финские города Лаппеенранта и Иматра запустили новый регулярный автобус из Северной столицы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Впереди Новый год, а это значит, что множество петербуржцев направятся к любимым соседям-финнам. Кто за подарками, кто за настроением европейского Рождества, кто на зимний отдых. Теперь регулярных рейсов из Северной столицы в Иматру и Лаппеенранту станет больше. Отправиться с автовокзала в Финляндию – один из вариантов самостоятельного путешествия в страну тысячи озер. К тем автобусным рейсам, что уже имеются в Петербурге, добавятся два новых – по пятницам и воскресеньям. Вскоре они станут курсировать и все семь дней в неделю.

Транспортная компания «Северная Пальмира» рассказала о новом маршруте из Петербурга через Выборг в Финляндию. Автобус доедет до Лаппеенранты, а дальше направится в Иматру, поэтому можно будет выбрать один из двух подходящих именно для вас приграничных города.

– Перевозка осуществляется автобусами туристического класса в 53 места и микроавтобусами в 19 мест, – рассказали в транспортной компании. – Пока рейсы отправляются два раза в неделю, а в ближайшее время станут ежедневными.

Путешествие на рейсовом автобусе поможет петербуржцам быстрее преодолеть границу с Финляндией. В длинных очередях на таможне стоять не придется, поскольку для этих маршрутов выделена отдельная полоса.

Кстати, как у многих международных перевозчиков, в автобусе будет работать бесплатный Wi-Fi.

КОНКРЕТНО

Доехать до Лаппеенранты можно за 1300 рублей. Билет до Иматры обойдется в 1700 рублей. Выезжают автобусы по пятницам и воскресеньям в 7 утра от автовокзала на Обводном канале. Прибытие в Лаппенранту по расписанию планируется в 11:25, а в Иматру – в 12:00. Стоимость в обратную сторону остается такой же. В Петербург из Иматры автобус выезжает в 13:00, а в Лаппеенранте забирает пассажиров в 14:10. На автовокзал рейс возвращается в 22:00.

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