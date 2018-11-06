2018-11-06T15:22:52+03:00
Общество

Петербургские депутаты предлагают прописать гидроциклы в законе

Понятие позволит развесить по рекам и каналам новые знаки и избавить от «байкеров»– хулиганов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Скоро над водными путями города появятся новые знакиСкоро над водными путями города появятся новые знакиФото: Евгения ГУСЕВА
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Загнать гидроциклистов, которые совсем берега потеряли, в рамки закона хотят депутаты Петербурга. Законотворцы Северной Пальмиры собираются обратиться в Госдуму с новой инициативной: предлагают прописать в законе понятие «водный мотоцикл» («гидроцикл»).

О законопроекте заговорили на заседании комитета по законодательству петербургского ЗакСа 2 ноября. Депутаты решили внести черновой закон на рассмотрение городского парламента, чтобы затем, возможно, отправить его в Москву. Поправка в Кодекс внутреннего водного транспорта России вводит новый термин, так необходимый «для уточнения правового статуса и исчерпывающей регламентации правил использования».

– На сегодня Кодекс внутреннего водного транспорта не определяет данный тип судна в принципе, – объясняет заместитель директора Агентства внешнего транспорта Петербурга Дмитрий Куклин. – Есть только понятие «маломерное судно», под которое подпадают судна длиной до двадцати метров и вместимостью до двенадцати пассажиров. Фактически гидроциклы – это высокоскоростные высокоманевренные малоразмерные плавсредства. Порой они создают помеху пассажирским судам. Да и гидроциклисты банально хулиганят: при резком развороте обливают идущих по набережной пешеходов.

Если развесить по водным артериям Петербурга знаки для маломерных судов, это ограничит в движении и обычные туристические катера. А отдельных знаков для водных «байкеров» просто не существует. Хотя где-то стоило бы и скорость ограничить, и даже проход запретить.

– Термин – первый шаг, но основной: с его появлением можно будет и новые и знаки вводить, и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, – добавляет Дмитрий Куклин. – На гидроцикле нет ни судовых огней, ни радиосвязи. А значит, в ночное время им нельзя пользоваться вообще. Плюс радиосвязь на реках и каналах обязательна, чтобы суда могли предотвратить столкновения.

Если инициативу поддержат, «узаконивание» водных мотоциклов потребует времени. К следующему лету новые знаки на Мойке и Фонтанке появятся едва ли.

– Самый короткий срок введения понятия – полгода, – предупреждает председатель комитета по законодательству ЗакСа Петербурга Денис Четырбок. – Но без этого не обойтись: отсутствие гидроциклов в федеральном законе создает у нас, в Петербурге, целый ряд коллизий, связанных с движением по рекам и каналам и с обеспечением безопасности.

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