«Бох», «Зяблики» и Мельпомена: актеры двух российских столиц сразились в «Театральном Бою»

3 Нояб. 15:40 2018-11-06T15:51:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Вместо ринга – театральная сцена, вместо боксерских перчаток – этюды и импровизация. В Петербурге прошел полуфинал шоу талантов «Театральный бой» (вторую «схватку» актеров провели в Москве). Это единственный в стране конкурс, где участники соревнуются в актерском мастерстве. «Комсомолка» рассказывает об уникальном проекте и о том, как он изменил жизнь артистов двух столиц.

«ТАК РОЖДАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ»

Камерный зал театра «Особняк» на Петроградской стороне. Участники на сцене взволнованы, а накалу страстей в зале позавидовали бы Конор и Хабиб. Зрители в предвкушении настоящей ожесточенной схватки, пускай и театральной.

- Вы ведь всегда хотели увидеть и сравнить актеров, которые между собой никогда не пересекались. Например, Чарли Чаплин и Никулин, Роберт Де Ниро и Сергей Безруков, Луи де Фюнес и Дмитрий Нагиев. И сегодня, друзья, у нас такой возможности тоже не будет. Эти актеры не выйдут на нашу сцену, зато на ней появятся те, кто может стать звездами в будущем! Сегодня у нас финал осенне-зимнего сезона шоу в Петербурге, - объявил ведущий.

Дуэт "Слойки" - Лопатина Мария и Лысюк Мария. Фото: предоставлено организаторами.

Сражение в отборочном туре «Театрального боя» выдержали четыре дуэта: «Намелимы», «Зяблики», «Слойки» и «Бох». Все они вышли на сцену в полуфинале. Причем последний – в неполном составе.

- Так вышло, что мой напарник сегодня участвует в спектакле. Ему не нашлось замены. Но я уже все придумал, - успокоил зрителей и судей участник «Боха» Данил Титаренко.

Дуэт "Бох". Константин - на стене, Данил - на сцене. Фото: предоставлено организаторами.

То, что и один в поле воин, он доказал уже через несколько минут. Первое задание для дуэтов называлось «Живая картина». Артистам раздали картины известных художников и поставили задачу – войти в мизансцену. Так как выступать нужно было все же вдвоем, Данил напарника привел. Но собрал его из подручных материалов. Ноги – из пластиковых бутылок, голову сшил из махрового полотенца.

- Так рождаются звезды. Костя почти как настоящий. Даже рост такой же, - прокомментировал кто-то на заднем ряду.

Члены жюри смекалку актера тоже оценили, но поблажек не давали. Спрашивали с него «за двоих».

Фото: предоставлено организаторами.

В трех раундах театрального боя артистам нужно было продемонстрировать драматический дар, комедийный талант, умение импровизировать и существовать в эстрадном жанре. После каждого раунда дуэты отсеивались. В итоге остался один. Кто – пока что секрет. Зрители узнают об этом совсем скоро.

«ТЕАТР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ»

Первый «Театральный бой» прошел в Петербурге в 2007 году. За 11 лет участниками битвы стали несколько сотен человек. Посостязаться в импровизации и блеснуть талантом приглашают начинающих артистов – студентов или выпускников, которые недавно покинули стены альма-матер.

Проект постоянно расширяется и развивается. Главным сюрпризом нового сезона стал запуск шоу в интернете. Теперь следить за тем, как зажигаются новые звезды, зрители смогут на Youtube-канале. Именно с его помощью и определится победитель.

Дуэт "Намелимы" - Тиунов Илья и Калинина Елизавета. Фото: предоставлено организаторами.

- На протяжении долгих лет вокалисты и хореографы со всей России демонстрируют свой талант на шоу «Голос» и «Танцы на ТНТ». А у театральных актеров не было такой возможности до осени 2018 года. Но теперь каждый актер может показать себя в профессиональном шоу талантов «Театральный Бой», где оценивается актерское мастерство, умение импровизировать в предлагаемых обстоятельствах, харизма и чувство юмора, - рассказывают о проекте организаторы. - Благодаря телевизионному формату и нестандартной программе, адаптированной под монитор, театр становится ближе, проще и молодежней. Простой зритель, болея за участников, которые постепенно отсеиваются из выпуска в выпуск, от раунда к раунду, начнёт глубже узнавать не только актёров и специфику их работы, но и в целом театр во всех его проявлениях. Кроме того, теперь, чтобы сходить в театр, не надо выходить из дома, достаточно включить телефон и открыть YouTube.

Съемка первого сезона шоу прошла сразу в двух городах – Петербурге и Москве. В каждой из столиц определился свой победитель. По задумке создателей, им также предстоит сойтись в бою, но случится это не раньше весны следующего года.

Дуэт "Зяблики" - Виноградов Роман и Ковалев Артем. Фото: предоставлено организаторами.

- У нас прошел осенне-зимний сезон. Затем на март-апрель запланирован весенний. И там будут свои победители. Четыре лучших дуэта встретятся на одной площадке в мае, чтобы определить лучший дуэт года, - рассказывает Юлия Минажева, PR-директор проекта «Театральный бой». - В телеверсии шоу будет продемонстрировано противостояние двух театральных школ, двух театральных столиц России, что не только добавит азарта, но и покажет телезрителю разнообразие талантов и подходов к актерской игре.

Первый выпуск шоу талантов «Театральный бой» появится в сети в декабре.