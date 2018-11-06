Группа «Авто Премиум» поддержала «Серебряную лиру» в Северной столице

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-06T18:16:19+03:00

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В Санкт-Петербурге отзвучали концерты IX Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира - 2018». Официальным автомобильным партнером этого музыкального события уже девятый сезон подряд выступила группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум».

Фестиваль проходил с 26 октября по 2 ноября 2018 года на лучших музыкальных площадках Северной столицы: в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в Малом зале им. М.И. Глинки. Все восемь концертов восхитили меломанов Петербурга не только виртуозностью и оригинальностью исполнения, - на фестивале звучали необыкновенные аранжировки известных произведений и творения современных композиторов в их собственном исполнении.

Фото предоставлены компанией Авто Премиум.

Многое в нашем мире имеет начало и конец, но музыка вечна и не имеет границ. В подтверждение этому на фестиваль «Серебряная лира» приехали талантливые музыканты из самых разных стран – Австрии, Азербайджана, Венгрии, Нидерландов, Сербии, США и России. Новыми нотами в истории фестиваля стали концерты в стиле «кроссовер», гармонично сочетающем элементы разных стилей в музыке.

Фото предоставлены компанией Авто Премиум.

Особенным стал и завершающий концерт джазового квартета Turtle Island Quartet («Квартет черепашьего острова»), прозвучавший в Большом зале Филармонии. Знаменитый квартет, дважды удостоенный премии Grammy, был специально приглашен организаторами фестиваля и выступил в России впервые. Музыканты, в свою очередь, пригласили сыграть вместе с ними одного из самых известных джазменов, народного артиста России - Давида Голощекина, основателя и художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки.

- Благодарим, что сегодня вы с нами, - обратился к гостям руководитель квартета Дэвид Балакришнан. - Для нас большая честь выступать в таком городе. Санкт-Петербург поразил нас - это один из красивейших городов в мире, и мы очень рады, что побывали здесь.

В этот вечер посетителям Санкт-Петербургской Филармонии удалось не только насладиться виртуозным исполнительством американских музыкантов, но и отправить нарядные открытки своим друзьям и близким и даже записаться на тест-драйв автомобилей ŠKODA. Эту приятную возможность предоставила группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум», осуществлявшая трансфер музыкантов и почетных гостей на автомобилях ŠKODA KODIAQ.

Фото предоставлены компанией Авто Премиум.

Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru

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