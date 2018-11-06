Трагикапустник "Дядя Ваня": Фантазия на тему пьесы Чехова

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-06T18:21:57+03:00

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Рефлексия в жанре трагикапустника об изнанке театральной профессии, о рождении спектакля и том, что обычно скрыто от глаз.

"Дядя Ваня"- спектакль знаковый для Такого театра, подчеркивающий преемственность и отчасти отсылающий к “Чёрствым именинам”- первому спектаклю, с которого и началась история театра.

Это не только откровенный разговор о профессии или игра в театр, это личное высказывание режиссера о необходимости двигаться вперед, доверяя себе, и говорить о том, что действительно важно.

А параллельно миру театра в спектакле живет мир пьесы Чехова, прорываясь в действие отдельными монологами, сценами, жестами и придавая всему особый, вневременной смысл.

Режиссер - Филипп Виноградов

Художник - Анастасия Котова

В ролях: заслуженный артист.России Александр Алексеев, Игорь Грабузов, Яна Оброскова, Павел Филиппов, Светлана Савенкова, София Большакова, Алексей Вдовин.

Продолжительность - 1 час 20 минут (без антракта)

16+