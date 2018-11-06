Эдмунд Шклярский впервые стал дедом и привез в Петербург «Левитацию»

СЕГОДНЯ 19:50 2018-11-06T20:20:47+03:00

Группа «Пикник» рассказала, как готовилась к новому грандиозному шоу с участием летающей шляпы и робота-гитариста

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КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный - группа «Пикник» 00:00 00:00

Уже завтра легендарная группа «Пикник» выступит в Петербурге с новым шоу под названием «Левитация». Помимо диковинных музыкальных инструментов на сцене появится робот-музыкант, летающая шляпа и уникальный видео-арт.

В преддверии концерта Марат Корчемный и Эдмунд Шклярский пришли в гости на радио «Комсомольская правда в Петербурге». Разговаривали о творчестве и не только. Бессменный лидер «Пикника» рассказал, каково быть не только патриархом русского рока, но и дедом, а бас-гитарист Корчемный вспомнил об аварии, в которую попала группа полгода назад.

ДЕДУШКА ЭДМУНД

- Эдмунд, мы уже не раз говорили о музыке, а о том, что вы стали дедом – нет. Мы вас поздравляем! Как вам в новой роли?

Эдмунд Шклярский: - Да, это случилось 17 сентября. Многих дат я не помню, а эту помню. Вся семья наша счастлива. Это внук. Иоанн.

- Кто выбирал имя?

Э.Ш.: - Родители. С дедом они не советовались. Точнее, мы сами в этот процесс не вмешивались.

Эдмунд Шклярский пришел в "Пикник" в 1981 году. На сцене он больше 35 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это ведь первый внук. Вы ощущаете себя дедом?

Э.Ш.: - Чтобы ощутить себя дедом, нужно отрастить бороду, взять палку и идти по Руси.

- Когда вам доверят внука?

Э.Ш.: - Это жизнь покажет. Сейчас Иоанн – хрупкое создание. Он еще должен быть в материнских руках.

О «ЛЕВИТАЦИИ»

- Теперь поговорим о музыке. Вы затеяли новое шоу – «Левитация».

Марат Корчемный: - Это абсолютно новое шоу с непредсказуемой начинкой. Трек-лист мы долго держали в тайне. Мы запустили, так сказать, конкурс, в котором поклонники должны были угадать песни, которые войдут в программу. Это помогло нам понять желания слушателей.

- Какая песня должна быть главной в этом шоу?

Э.Ш.: - Каждая песня должна быть на своем месте. И на своем месте она – главная. Если их перемещать неумелыми руками, они будут иначе звучать и дадут другое настроение.

- Теперь про левитацию. Обычно это или шарлатанство, или фокусы. Что это у вас?

Э.Ш.: - У нас это быль, реальное преодоление силы тяжести.

М.К.: - Сквозь всю программу у нас летит шляпа. Концерт начинается с того, что мы обращаемся к городу через этот символ. Далее она летит через весь концерт, материализуется и парит над сценой.

Фото: предоставлено организаторами.

- Какие еще сюрпризы?

М.К.: - Как вам медный робот-гитарист? От него долго добивались, чтобы он синхронно отвечал гитаристу. Это отечественная разработка. Создали его в Петербурге. В этом году подключили студенчество и, с другой стороны, опыт. Шляпу изготовил мастер, которому уже за семьдесят. Костюм для «Мракобесие и джаз» соорудили 19-летние специалисты. Сотрудничаем со всеми поколениями. Уже сцены не хватает, чтобы разместить на ней все наши замыслы. У нас всегда шоу проблема. Мы столько всего придумали, а ставить уже негде.

Э.Ш.: – Поэтому приходится музыкантов выгонять. Серьезно. Например, когда выходит персонаж «неоновый рыцарь», мы уходим со сцены. Даем ему место, иначе он сметет нас.

«СТАРАЕМСЯ НЕ МЕШАТЬ ИНЖЕНЕРАМ»

- В вашем осеннем туре больше тридцати городов. По два-три концерта в неделю. Но все обрывается 17 декабря. Пауза продлится до 24 января.

Э.Ш.: - Это же каникулы. Только что каникулы закончились у детей. Можно было наблюдать, как они шатаются без дела. И мы будем заниматься тем же.

- А может зайти в мастерскую, придумать что-то новое для шоу.

Э.Ш.: – Всех персонажей сейчас делает не коллектив музыкантов, а инженеры. И мы стараемся не мешать.

М.К.: - Мы что-то придумали, нарисовали и начинаем воплощать. Тут нам приходит в голову: давайте приделаем рога, мотор и колесо. Давайте! А может быть еще она будет дымиться и светиться? Давайте! И чем меньше мы заходим к мастеру, тем больше шансов, что она воплотится в жизнь.

«ЛЮДИ НЕРАВНОДУШНЫ»

- В марте вы попали в серьезную автокатастрофу во Владимирской области. Как вы сейчас?

М.К.:- Мы получили огромную поддержку от поклонников и не только. С самых первых секунд. Мы еще не столкнулись, а я уже чувствую, что звонит телефон. И голос в трубке: «Как вы там? Что с вами?».

- Что происходило в первые секунды?

М.К.:- После столкновения проезжающие мимо машины остановились. Нам очень помогли люди. Они не бросились нас, беззащитных, грабить. Стали извлекать из автомобилей. Мы удивились, что люди настолько неравнодушны.

- Вся жизнь промелькнула перед глазами?

Э.Ш.: - Это было быстрее, чем секунда. Половина секунды. Она не успела промелькнуть. Но мы по-прежнему передвигаемся на автомобилях.

НА ЗАМЕТКУ

Концерт группы "Пикник" пройдет в Петербурге 7 ноября. Музыканты выступят на сцене БКЗ «Октябрьский». Начало в 19.00.