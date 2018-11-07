Режиссер и продюсер иммерсивного шоу «Безликие» и наставник шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Мигель: «Я очень домашний человек»

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-07T11:24:03+03:00

Мигель рассказал, как познакомился с папой впервые в 33 года и о новом сезоне иммерсивного шоу «Безликие»

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Мы встретились с известным хореографом и режиссером Сергеем Шестеперовым, больше известным как Мигель, на его новом иммерсивном шоу «Безликие», где каждый зритель вовлечем в постановку. Полутьма, запахи, интерьер, звуки и персонажи – здесь все живет своей жизнью. Обстановка на какой-то момент заставляет забыть, кто ты и погружает гостя в иную реальность. Корреспондент «КП» тоже приняла участие в шоу, после чего пообщаться с продюсером и режиссером «Безликих».

- Когда во время вашего шоу гости надевают маски и оказываются внутри постановки, они будто перевоплощаются. Какие самые неординарные поступки творили на вашем спектакле?

- У нас был секс на спектакле между зрителями. Такая атмосфера… (улыбается).

Понимаете, само шоу пропитано сексом. Плюс весь антураж: полумрак, запахи, звуки, красивые актеры. Все это заставляет людей перенасыщаться эмоциями, и они позволяют себе немного больше, чем в обычной жизни. Многие выбирают спектакль для свиданий, чтобы удивить свою второю половинку.

- Вы сами не раз посещали имерсивные шоу за границей. Что впечатлило больше всего?

- Актриса забрала меня на personal experience (часть спектакля, когда актер взаимодействует с гостем, будто он тоже участник постановки). Девушка рассказала мне о своем детстве и попросила вместе с ней помолиться о ее еще не родившемся ребенке. Она была беременна. Мы вместе молились, это вызвало во мне сильные эмоции.

- Недавно и в личной жизни у вас что-то вызвало сильные эмоции. В своем блоге в Instagram вы признались писали о любви к своей маме.

- Я съездил с мамой отдохнуть, и у нас случился какой-то сильный коннект. А, может быть, я повзрослел. Раньше я всегда так сильно отказывался от каких-то наследственных привычек, а тут начал замечать, что все делаю именно по-маминому. Я ее очень хорошо чувствую и понимаю на сто процентов, потому что я такой же. Гиперэмоциональный, открытый. Я удивляюсь и восхищаюсь, как она в свои 75 лет такая непосредственная.

- Правда, что своего папу вы встретили впервые, когда вам было 33 года?

- Да, папа кубинец, ему пришлось вернуться на Родину, когда я был маленький. Его привезли в Россию, когда мне было 33 года. Это было очень необычно. Ты понимаешь, что вы родственники, видишь повадки, понимаешь, что вы похожи, но нет своей общей истории. Я ему благодарен за то, что я появился, но какого-то определенного отношения как к отцу у меня нет, и он об этом знает.

- Он кубинец, вы русский, как находили общий язык?

- Он не говорит на английском и русском, а не говорю на испанском. Это было очень сложно, но две бутылки рома нам помогли. Он месяц прожил в России со мной и мамой, посмотрел, чем я занимаюсь, а после этого мы приехали к нему на Кубу и там прожили месяц. Маму я уговорил остаться там еще на какое-то время. Она мне постоянно говорила: «Я так люблю его, я так люблю его».

- То есть любовь спустя столько лет осталась? Они не завели новые семьи?

- Мама вышла замуж, да и отец женился, но, конечно, любовь осталась. Тут дело в самом отношении к семье, оно, кстати, мне передалось. Весь этот латиноамериканский колорит, который не воспринимает бывшую и будущую жену как конкурентку. У папы шесть детей, и каждый родился от разных женщин, а у мамы трое детей, которые так же родились от разных мужчин.

- У вас большая и счастливая семья. Собираетесь все вместе?

- Мы собираемся только по Скайпу, так как живем все в разных частях планеты: Лос-Анджелес, Лондон, Москва, Куба. Но у нас, правда, счастливая и большая семья.

- Вы не единственный, кто занимается танцами в семье?

- Единственный. Мама и папа в свое время хотели заниматься танцами, в итоге танцую я. Когда я окончил девятый класс, у меня были все тройки и пару двоек. Мама спросила меня: «Ты математик?», я ответил «Нет», «Ты физик?» - «нет», «тогда иди и танцуй». Я устроился пришел в мюзикл «Метро», и так началась моя танцевальная карьера.

- И она весьма успешна. Барышни вас не преследуют?

- Да вроде нет... Я избирательно передвигаюсь по городу, чтобы не нарываться. А вообще я очень домашний человек, люблю свой дом, тусовки с друзьями. Такие сумасшедшие истории с фанатками случаются с теми людьми, которые этого хотят.

- А есть шанс у простой девушки?

- Шанс есть у любого человека, который этого действительно захочет, может, не хотят и все. А я не против…