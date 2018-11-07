В Петербурге форум «Диалог культур» собрал молодых журналистов из 35 стран

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-07T20:33:24+03:00

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В Северной столице 7 ноября стартовал ежегодный Международный Форум молодых журналистов «Диалог Культур». Участниками события стали корреспонденты, телеведущие, операторы и блогеры из стран Евросоюза, СНГ, Балтии, Лиги арабских государств и практически всех регионов России. За три дня им предстоит разобраться в современных тенденциях, найти ответы на медиавызовы, создать трансграничные проекты и, что самое важное, обменяться опытом.

«МИР СЛОЖЕН И ЭТО ХОРОШО»

Главной площадкой Форума стал Эрмитажный театр. Место выбрали не случайно. Уже на протяжении 250 лет в залах главного музея Северной столицы идет диалог между культурами разных стран и народов. Михаил Пиотровский, на правах хозяина, первым приветствовал гостей. Журналистов он призвал брать пример с музеев и не бояться сложностей.

В начале форума для участников выступили музыканты.Фото: Артем Килькин

- Я рад, что форум проходит в Эрмитаже. Музеи играют все большую роль в нашей общественной жизни, - сказал Пиотровский. - Это искусственный интеллект, где соединятся память людей, вещей и пространства. Сегодня в обществе не очень хорошо осознают, что окружающий мир устроен сложно. Наша основная общественная болезнь - это отсутствие понимания сложностей. Понимания того, что мир сложен. Мир сложен, и это хорошо!

Вслед за Пиотровским к собравшимся обратился Президент Медиаконгресса журналистов Европы и Азии Ашот Джазоян. Он отметил, что иностранные журналисты наконец-то смогут увидеть реальную Россию и лично пообщаться с коллегами. Это поможет развеять стереотипы о нашей стране, сложившиеся в свете последних событий.

- Несмотря на то, что в медиапространстве существует некоторые стереотипы, молодые журналисты их преодолевают. Их желание приехать в Россию, повидать друзей и коллег из разных стран сильнее. 90% участников приехали в Петербург впервые. Сегодня с нами вся журналистика Европы: Италия, Франция, Германия, Испания, Финляндия, Латвия, Литва. Впервые присоединились коллеги из Индии и Грузии, - отметил Джазоян.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Чем занимается молодежь на «Диалоге Культур» в Эрмитаже 00:00 00:00

После началось первое заседание. Своим мнением о происходящих изменениях в мире медиа поделились мэтры современной журналистики: Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев и Владимир Сунгоркин – главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда». Компанию им составили зарубежные коллеги - трэвел-блогеры из Франции Марвин Канас и Лукас Пале, а также шеф-корреспондент испанского канала «TV3»Рикардо Маркина.

- Что происходит с журналистикой и что вам, как молодым специалистам, важно знать? – обратился к участникам Владимир Сунгоркин. - Идет быстрое смешение всех старых традиций. Люди старше 40 лет привыкли, что есть радио-журналист, газетный, фотограф. Однако теперь нужно быть универсальными. Нет четырех отдельных редакций. Есть один профессионал, способный справиться со всеми задачами.

Выступление главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Я ЗДЕСЬ ЖИВУ»

В рамках форума журналисты не только обсудят цифровые технологии и международные медиапроекты, но и представят уже готовые работы. Одним из главных событий «Диалога культур» станет открытие международной выставки «Я здесь живу: 300 работ 50 фотокорреспондентов мира». Свои снимки покажут фотографы из Австрии, Ирландии, Шотландии, Испании, Нидерландов, Египта, России и других.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Проект объединил российских и зарубежных документалистов и фотографов, - рассказывают организаторы форума. - Он посвящен историям о тех местах, где живут авторы и герои их работ. «Я здесь живу» создан, чтобы рассказать о различиях и особенностях культуры, но в тоже время подчеркнуть их общность. В его рамках проводятся выезды зарубежных журналистов в города России, которые свежим и объективным взглядом смотрят на реальную жизнь россиян в больших городах и деревнях.

Зал Эрмитажного театра полон.Фото: Артем КИЛЬКИН

Участникам форума предоставят уникальную возможность – снять репортажи в залах музея и его хранилище. Также журналисты побывают в Выборге и Великом Новгороде, где смогут пообщаться с местными жителями и проникнуться духом красивейших российских городов. Завершится «Диалог культур» 9 ноября.