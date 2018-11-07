Морские львы, Баба Яга и лучшие в мире акробаты: Новогоднее шоу «Небылица» покажут в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-07T17:21:41+03:00

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«Там русский дух, там Русью пахнет…» - впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой Московский государственный цирк покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица». Представление создано по классическим для руководителей цирка братьев Запашных канонам.

Это потрясающие костюмы, зрелищные спецэффекты, живое музыкальное сопровождение, выступление целого парада дрессировщиков с самыми разными животными – от собак и лошадей до морских львов (единственный в мире укротитель северных сивучей Василий Тимченко также принимает участие в постановке).

Основа сюжета «Небылица» – русские сказки, где есть и Иван-царевич, и Василиса, и Кощей, и множество других персонажей из родного фольклора. Новогодняя магия начнется с фойе «Сибур-арены», которое, по традиции, будет празднично оформлено. Центром рождественского настроения станет необыкновенная дизайнерская елка.

Иван и Василиса полюбили друг друга, но со свадьбы красавицу похитил зловредный Кощей, предводитель нечистой силы. Основная цель разнообразной нечисти – нарушить равновесие мироздания и повернуть мир к злу. Спасая возлюбленную и попутно борясь за победу гармонии, добра и красоты, Иван проходит множество испытаний – «квестов», каждый из которых представляет собой новый цирковой номер. Угадать, что победит в итоге, несложно - несмотря на то, что злые силы удались создателям спектакля как нельзя лучше. Обилие ярких, эффектных и обаятельных отрицательных персонажей - одна из «фишек» представления. В «Небылице» задействованы гимнасты на батутах, ремнях и подкидных досках, эквилибристы и воздушные гимнасты, клоуны, акробаты на роликах, собаки, пони, лошади, морские львы, при этом вся программа связана единым и ясным сюжетом, от которого невозможно оторваться.

Стоит отметить, что в своей работе с четвероногими артистами и сами Запашные, и все занятые в их представлениях дрессировщики, придерживаются строгих принципов гуманности и добровольного сотрудничества, так что животные на манеже не просто работают по доброй воле, но и делают это с удовольствием.

- Ни одного зверя в принципе невозможно заставить делать то, к чему он не имеет склонности, - говорит Эдгард Запашный. - Опытный дрессировщик сначала присматривается к своему подопечному, отмечает то, что он любит делать больше всего, затем придумывает трюки на основе его любимых игр.

- Морские львы – большие артисты и отличаются тем, что показывают работу, которую не показывает никто другой, - рассказывает дрессировщик Василий Тимченко, обладатель золотых наград Международного молодежного фестиваля-конкурса имени Никулина в Москве и Международного циркового фестиваля в городе Латина (Италия). - Морские львы уникальны тем, что занесены в Красную книгу, в книгу Юнеско. Я очень рад, что они у меня есть и, безусловно, очень сильно их люблю. Я за них очень переживаю. Когда они с хорошим настроением выходят на манеж, и у нас все проходит успешно, я приезжаю домой как самый счастливый человек.

Увидеть сказочное представление смогут все желающие - билеты на шоу начинаются от 500 рублей. Фото: Елена Бледных, официальный фотограф Euroshow Promoter

В качестве режиссера шоу выступила заслуженная артистка РФ, лауреат премии Правительства Москвы, а также «Серебряного клоуна» и «Бронзового клоуна» (Международный фестиваль в Монте-Карло) и «Серебряного ИДОЛа» (Всемирный фестиваль циркового искусства в Москве) Елена Петрикова. Потомственная артистка цирка, она виртуозно сочетает целых три амплуа – дрессировщицы, воздушной гимнастки и матера джигитовки.

Среди именитых мастеров циркового искусства и заслуженный артист Сергей Трушин со своей акробатической труппой, чей номер с подкидными досками в 2017 году получил «Золотого клоуна» - первую премию на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, самую престижную награду в цирковом мире (также лауреат «Золотого ИДОЛа»).

- Мы хотели воплотить на манеже цирка идеи из кинематографа, - говорит Елена Петрикова. - «Небылица» - это новое направление в цирковой и трюковой сказке. Эдакий славянский «Властелин колец». А главными героями станут знакомые с детства персонажи: Иван-Царевич, Василиса, Змей-Горыныч, которые предстанут в новом качестве…

Стоит отметить, что на этом же фестивале братьям Запашным была вручена специальная премия за развитие циркового искусства в России.

- Мы с братом хотим, чтобы спектакли были интересны любой аудитории, а не только детской. Поэтому не ждите сюжета, где Дед Мороз потеряет валенок, посох или ещё что-то, и из-за этого не будет Нового года, - улыбается Аскольд Запашный. - Это, конечно, забавно, но встречается повсеместно. Здесь на основе русских народных сказок мы создаём некий новый мир, некую Вселенную.

Начиная с 28 декабря и вплоть до самого Рождества - 7 января 2019 года – «Небылица» пройдет в «Сибур-Арене» 22 раза. За это время посмотреть представление и проникнуться волшебным новогодним настроением в русском духе смогут более 150 тысяч человек.

Доброй традицией гастролей Большого Московского цирка в Петербурге стали максимально доступные цены на билеты. Демократичная ценовая политика со стоимостью билетов от 500 рублей специально разработана для того, чтобы на новогодний спектакль могла пойти вся семья.

Билеты на шоу «Небылица».