Вице-президент и гендиректор: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:35 2018-11-07T18:34:38+03:00

При этом средняя зарплата в Северной столице по данным на октябрь 2018 года составила 42 тысячи рублей

Изменить размер текста: A A

В Петербурге стало больше людей, ищущих работу. Во всяком случае такие выводы можно сделать после исследования HeadHunter по Северо-Западу. Их аналитики проанализировали 47 243 вакансии, созданные на портале в течение октября, и выяснили, какие же в городе на Неве самые высокооплачиваемые сферы.

Учитывая, что средняя в вакансиях зарплата в Петербруге в октябре 2018 года составляет 42 тысячи рублей (на 2 тысячи рублей больше, чем в октябре 2017 года), то деньги, которые обещают некоторым соискателям впечатляют. Смотрите сами.

- В октябре на нашем портале была размещена вакансия директора завода с зарплатой от 300 до 400 тысяч рублей, на четвертом месте по зарплате оказалась вакансия коммерческий директор с жалованием от 400 тысяч рублей, - рассказали специалисты.

А вот самые денежные вакансии следующие:

- генеральный директор в розничной торговле - до 1 миллиона рублей;

- SVP of Professional Services (IT-специалисты) - до 33 300 долларов США (больше 2 миллионов рублей);

- Executive Vice President of Technical Product Management (исполнительный вице-президент по управлению техническим продуктом) - до 66 660 долларов США (больше 4 миллионов рублей).

- Число вакансий, размещенных работодателями, увеличилось на 19% по сравнению с октябрем прошлого года, в результате на одну вакансию в среднем претендуют 8 соискателей, что говорит о повышенном уровне конкуренции в пользу работодателей, - оценили ситуацию на рынке труда в Петербурге аналитики. - В октябре самое большое количество предложений о работе было размещено для специалистов из сфер продаж (29% от общего числа вакансий), IT и телекоммуникаций (17%), а также производства (11%).