2018-11-07T13:57:40+03:00
Дом. Семья

Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф: В Заневке бродячие собаки загрызли брошенных на улице поросят

Местные жители пытаются спасти оставшихся маленьких свинок, от которых избавился хозяин [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Заневке бродячие собаки загрызли брошенных на улице поросят.В Заневке бродячие собаки загрызли брошенных на улице поросят.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Настоящая трагедия в стиле сказки «Три поросенка», только с более жестоким сюжетом, разыгрывается в поселке Заневка под Петербургом. В получасе езды от центра Северной столицы, прямо на улице бездомные собаки рвут на части маленьких поросят.

- Хозяин, который выкинул животных, сказал, что это мальчики и они ему не нужны.

Теперь поросята живут на помойке около магазина, где раньше гуляли мамой, - пишут местные жители в соцсетях.

Небезразличные петербуржцы бьют тревогу и говорят, что пару дней назад поросят было больше, но нескольких малышей загрызли бродячие собаки. При этом свинья – не кошка, так просто ее в квартиру не возьмешь.

Поросята в Заневке.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Впрочем, в комментариях разгорелись жаркие споры между защитниками животных, которые призывают спасти поросят и суровыми петербуржцами, готовыми приехать и забрать молодых свинок на мясо.

А пока горожане спорят, в Заневке каждый день за жизнь борются поросята, стараясь спастись от зубов голодных бродячих собак.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Читатели «Комсомолки» помогли собрать 120 тысяч рублей собаке-поводырю из Березовского, которую сбила машина
Однако впереди у Барри длительная реабилитация. Сейчас в неделю на уколы и лекарства хозяин пса тратит по 15-20 тысяч рублей. А в целом восстановление займет не меньше года
Новости 24
В Смольном собрались лидеры религиозных движений Петербурга
Фура и цементовоз загорелись после столкновения под Кингисеппом
Контрольно-счетная палата проверит петербургский Центр по борьбе со СПИДом
Следком начал проверку после обнаружения тел двух девушек в Павловске
В Петербурге задержали банду обнальщиков
Эксперты устанавливают причины смерти грудного ребенка в Петербурге
В Петербурге за утро сбили двух женщин, одна погибла
Потомок художника Ван Дейка нашел в Эрмитаже картину со «своим» портретом
Из Санкт-Петербурга будут летать самолеты в Измир
У метро «Озерки» в Петербурге сгорела маршрутка
7 ноября в Петербурге стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте
Баскетбольный «Зенит» в Турции уступил местному «Тюрк Телекому»
Коммунисты Петербурга хотят «приехать» к Смольному на броневике
Власти Петербурга отказались признавать Финляндский вокзал памятником архитектуры
Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в Санкт-Петербурге
Первая "Ласточка" отправится из Санкт-Петербурга в Карелию уже в апреле
Хлеба и зрелищ: Нетрезвый петербуржец украл плазменный телевизор из ресторана быстрого питания
Петербургские школьники рассказали, как отравились водкой и наркотиками
Брокер из Петербурга получил пять лет колонии
В Ленобласти в канализации нашли труп младенца
За неделю с пляжа в Петербурге собрали 100 кг опасного мусора
Житель Петербурга устроил резню в салоне красоты
В петербургском метро объяснили, зачем так часто ремонтируют эскалаторы
В Петербурге к буяну с гранатой, который хотел взорвать медиков, пришли следователи
В Купчино оторвавшееся у трактора колесо ударило троллейбус
Херсонскую улицу в Петербурге накрыло паром из-за прорыва трубы
Петербург стал первым в российском рейтинге энергоэффективности
В Новгороде задержали двух «решал» из Петербурга
В Петербурге будут судить троих «полицейских», похитивших человека