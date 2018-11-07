Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф: В Заневке бродячие собаки загрызли брошенных на улице поросят
Настоящая трагедия в стиле сказки «Три поросенка», только с более жестоким сюжетом, разыгрывается в поселке Заневка под Петербургом. В получасе езды от центра Северной столицы, прямо на улице бездомные собаки рвут на части маленьких поросят.
- Хозяин, который выкинул животных, сказал, что это мальчики и они ему не нужны.
Теперь поросята живут на помойке около магазина, где раньше гуляли мамой, - пишут местные жители в соцсетях.
Небезразличные петербуржцы бьют тревогу и говорят, что пару дней назад поросят было больше, но нескольких малышей загрызли бродячие собаки. При этом свинья – не кошка, так просто ее в квартиру не возьмешь.
Поросята в Заневке.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Впрочем, в комментариях разгорелись жаркие споры между защитниками животных, которые призывают спасти поросят и суровыми петербуржцами, готовыми приехать и забрать молодых свинок на мясо.
А пока горожане спорят, в Заневке каждый день за жизнь борются поросята, стараясь спастись от зубов голодных бродячих собак.