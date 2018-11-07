В Испании задержали подельника главы окружного Ростехнадзора, обвиняемого в хищении пяти миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:40 2018-11-07T19:49:19+03:00

Тем временем, дочка чиновника, заявившая, что «хрупкому созданию не место в СИЗО, стала сотрудничать со следствием и переведена под домашний арест

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Элитный алкоголь, дорогие швейцарские часы и миллиарды рублей в разной валюте. В мае обыски в квартире 57-летнего руководителя управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григория Слабикова изрядно удивили не только россиян, но и следователей. Силовики несколько часов пересчитывали драгоценности и наличные в роскошной квартире на Крестовском острове.

Чиновник задекларировал доход в полтора миллиона рублей. Но на деле, по версии следствия, оказался миллиардером. Одним из его подельников стала 34-летняя дочь Елена Слабикова. Родственников задержали и отправили в СИЗО. Но одному из главных сообщников семейства – коммерсанту Алексею Елисееву - удалось скрыться в Испании.

ПОДЕЛЬНИКА ЗАДЕРЖАЛИ В ИСПАНИИ

Семью Слабиковых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – почти в пять миллиардов рублей. Схема, через которую выводились деньги, достаточно сложная. По версии следствия, строительные компании перечисляли членские взносы в саморегулируемые организации, чтобы получить необходимые лицензии на работу. Бюджетами этих предприятий управляла инвестиционная компания «Норд-Вест-Капитал», с которой был связан Елисеев. Но вместо того, чтобы вкладывать миллиарды в развитие бизнеса, деньги уходили на счета компаний-«пустышек» в Испании по фиктивным договорам.

Обыски в квартире чиновника поразили следователей Фото: МДК

Елисеев даже успел купить имущество и обосноваться в солнечном королевстве. И сбежать туда еще до того, как начались задержания. Силовики сразу объявили коммерсанта в международный розыск, а на днях Интерпол его задержал.

- Сейчас проводятся необходимые мероприятия для экстрадиции Елисеева в Россию, - пояснил «КП» источник, близкий к следствию. – Могу лишь пояснить, что он один из самых активных участников мошеннической схемы.

«ХОДИТ ПО ВРАЧАМ»

Сейчас силовики довольно потирают руки. Ведь в России Елисеева уже ждут с собранными уликами. Тем более, что подельники все-таки решили сотрудничать со следствием. Как стало известно «Комсомолке», 34-летняя Елена Слабикова пошла на сделку со следствием и начала давать показания. Это позволило ей выбраться из СИЗО.

- Моей подзащитной изменили меру пресечения на более мягкую, - подтвердил «КП» адвокат Елены Алексей Муравинский. – Ее перевели под домашний арест.

Елена владелица нескольких спортивно-развлекательных комплексов и глава Санкт-Петербургской федерации воднолыжного спорта. По версии следствия, дочка помогала папе проворачивать серые схемы - была кем-то вроде посредника и получала часть преступного дохода.

Слабикова стала сотрудничать со следствиемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Близкие Елены утверждают, что у женщины слабое здоровье, и сидеть в СИЗО она не может еще и по этой причине.

- Сейчас Елена ходит по врачам с разрешения ФСИН, - рассказал «КП» супруг Слабиковой Максим Фалев. – Кроме нее под домашний арест перевели еще одного участника дела.

К слову, против СИЗО женщина была с самого начала. Об этом она заявляла на первом же заседании суда.

Деньги, найденные у подельников, считали целый день Фото: МДК

- Как в СИЗО? Меня - в СИЗО?! - протестовала Елена. - Я женщина, хрупкое создание! Меня никак нельзя к зекам.

Тогда представители Фемиды ее словам не вняли.

Сам Григорий Слабиков продолжает оставаться в СИЗО. По словам источника «КП», следствие находится уже в завершающей стадии. За мошенничество бывшему чиновнику и его подельникам грозит до десяти лет колонии.

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