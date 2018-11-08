Главный тренер СКА Илья Воробьев: миссия не выполнима?

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-08T11:29:50+03:00

Пока чемпионат КХЛ взял паузу, а сборная России готовится к первому матчу Кубка Карьялы, мы задались вопросом - хорошо это или плохо, что главный тренер питерского СКА и сборной России – один и тот же человек

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Карьера Ильи Воробьева в СКА стартовала с конфуза. Уже получив на Совете директоров должность главного тренера, он продолжал играть в «партизана», отрицая свершившийся факт. «Сдал» тренера его… отец, знаменитый Петр Ильич Воробьев, заявивший, что договоренность между его сыном и СКА состоялась уже в апреле. И на чемпионат мира в Данию Илья Воробьев поехал уже в качестве рулевого армейцев. Маленькая ложь, как известно, рождает большое недоверие…

Говорим сборная, подразумеваем СКА

Тем более на самом-то деле все это было секретом Полишинеля. В последние годы мы говорим сборная, подразумеваем – СКА. И наоборот. Привыкли воспринимать это за норму.

По крайней мере, так считает руководство питерских армейцев. И уверено, что совмещение двух постов благотворно сказывается и на СКА, и сборной, и на всем российском хоккее – в целом.

А так ли это на самом деле? Давайте по порядку. Про клуб спорить трудно. Если смотреть на ситуацию глазами хоккеистов. Когда твой тренер в СКА возглавляет еще и сборную, это всегда плюс. Ведь логика хоккеиста очевидна - при прочих равных он всегда выберет команду, где будет находиться под пристальными взглядами тренеров сборной России. А их в СКА аж четверо! Кроме Воробьева, это и его помощники Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин и Рашид Давыдов. Рекорд! Никогда в истории советского/российского хоккея такого не было. И очень вероятно, уже не будет.

Перспективы игроков в такой команде меняются на глазах. Возьмем хотя бы трех. Андрея Кузьменко, Алексея Бывальцева и Александра Дергачева. Играли они себе в своих ЦСКА, «Амуре» и «Спартаке, о сборной если и задумывались, то лишь в мечтах. Но чудо! Стоило им перейти в СКА - и вот уже сегодня дебютируют в сборной России! Хотя ничего героического за два месяца, минувших со старта сезона, не совершили.

Потому к тренерам возникают вопросы. Почему Капризов и Григоренко, лидеры атаки ЦСКА (главного конкурента СКА) отправятся в составе сборной в Хельсинки, а нападающие СКА – нет? Нам любят повторять важнейший принцип спорта, в котором все равны. Но на примере питерских армейцев мы видим, что некоторые все-таки ровнее. Все, как на «Скотном Дворе».

Но то было о сборной. Теперь о самом СКА. Дела команды в чемпионате КХЛ сейчас таковы, что Илье Воробьеву перерыв в чемпионате стоило бы посвятить работе над ошибками. Дело не только в турнирной таблице, хотя и в общем зачете чемпионата, и в Западной конференции лидирует не СКА.

Жизнь в режиме цейтнота

Большинство побед, особенно на домашней площадке, вышли у армейцев натужными. Тут бы главному тренеру остановиться и задуматься. Но Илье Воробьеву сейчас думать о СКА некогда – его сборная ждет. А в СКА сейчас исправлять «шероховатости» будет Алексей Кудашов.

Сборные сейчас отыграют, чемпионат КХЛ возобновится, в декабре снова уйдет на паузу. А главный тренер СКА продолжит жить в режиме цейтнота. Кроме стартующего сегодня «Карьялы Кап», тренеру предстоит «пережить» еще три этапа Евротура. А на подготовку к чемпионату мира у Воробьева, если СКА, допустим, дойдет до финала Кубка Гагарина, останется две недели. В итоге накануне главного турнира мирового хоккея в году сборная России может оказаться брошенной.

Для сравнения. К чемпионату мира – 2016 Олег Знарок (на тот момент главный тренер СКА), будучи еще освобожденным тренером сборной, начал подготовку почти за два месяца до его начала. И проверил на предварительных турнирах десятки кандидатов, нашел среди них «жемчужных зерен». И, кстати, полноценные сборы с командой провести успел.

Кто и когда этим будет заниматься в нынешнем сезоне? Помощники Ильи Петровича? Так, они или в СКА, или в других клубах КХЛ заняты. Идем дальше. Откуда перед чемпионатом мира Россия получает основные силы? Правильно, из НХЛ. Туда надо ездить, просматривать кандидатов, общаться с ними. Но когда? Вся надежда теперь только на компетентность североамериканских скаутов, а не тренеров-совместителей.

Уроки Михайлова и Знарка

Илья Воробьев ведь не первый такой тренер в истории СКА. В новейшей истории российского хоккея хватало людей, готовых сесть на два стула. Только успеха это не приносило. Результат шел или в ущерб сборной, или клубу. Или и тем, и другим.

Да, и руководство СКА тоже на этом неоднократно обжигалось. Вспомним 1993 год. Борис Петрович Михайлов приводит сборную Россию к чемпионскому титулу - первому в истории. Но СКА, с тремя будущими чемпионами мира в составе, завершает чемпионат уже в четвертьфинале плей-офф МХЛ.

А вот и самый свежий пример - период правления Знарка в СКА. В сезоне 2016/17 команда под его руководством с блеском выиграла Кубок Гагарина, но сборная России под руководством того же тренера проваливает Кубок мира и чемпионат мира.

Спустя год команды Знарка меняются местами. Все силы были брошены на Олимпийское золото Пхенчхана, золото выиграли. Но приехал из Кореи Олег Валерьевич опустошенным физически и морально, куда уж тут за Кубок Гагарина бороться. Закономерный итог совмещения - СКА в финале конференции Кубка Гагарина «сдал» серию московским одноклубникам. Чем не повод задуматься и Воробьеву, и боссам СКА?

Но там решили продолжать. Конечно, можно, сказать, что все в жизни случается в первый раз – и успех тренера – совместителя с двумя командами когда-то произойдет. Но на чем сейчас основан оптимизм руководства СКА и сборной – загадка. И уверенность Ильи Воробьева в готовности поймать двух зайцев тоже ничем пока не подтверждается. И это ведь лишь начало - наследника хоккейной династии ждут два самых тяжелых сезона в своей пока короткой карьере главного тренера. Выйдет ли Воробьев из этой переделки победителем. Вы в это верите?

Василий Сибиряков