Как в Керчи спартанцев воспитывают

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-08T12:13:35+03:00

На стадионе им. 50-летия Октября не созданы все необходимые условия для занятия единоборствами

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Стадион им. 50-летия Октября считается главной спортивной ареной города-героя Керчи. Более чем за полвека существования тут занимались десятки, если не сотни тысяч мальчишек и девчонок.

Спортивная жизнь кипит тут по сей день. Есть секции футбола, баскетбола, легкой атлетики, кикбоксинга, дзюдо… Всего девять направлений. Чемпионов и призеров разных соревнований тут было воспитано немало!

КЕРЧАН ПОДДЕРЖАЛИ

За примерами далеко ходить не надо. В середине этой осени в Липецке состоялся всероссийский турнир по боксу класса “Б” памяти героя Олимпиады-80, абсолютного чемпиона Советского Союза по боксу и заслуженного мастера спорта Петра Заева. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов со всей России. В том числе представители Керчи.

Боксеры из города-героя завоевали сразу несколько призовых мест. Владимир Викторов взял “серебро” в весе до 69 кг, а Михаил Волошин - “бронзу” в весе до 91 кг.

- Причем финальный бой Владимира Викторова с чемпионом России и мастером спорта из Тамбова был признан одним из лучших на турнире и отмечен специальным призом! - рассказывают в тренерском штабе керченской команды. - Специалисты высоко отозвались о наших спортсменах. В такое непростое время поддержка очень важна!

Главное, чтобы была возможность расти.Фото:Крымская Региональная Федерация Спортивных Боевых Единоборств имени Георгия Победоносца.

Главное, чтобы была возможность расти.Фото:Крымская Региональная Федерация Спортивных Боевых Единоборств имени Георгия Победоносца.

Любопытно, что устроить поездку в Липецк керчанам помогли… Нет, не в Керчи. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

- С особой теплотой и благодарностью наши боксеры относятся к тренерам Краснодарского края, которые организовали эту поездку, и их воспитаннику - чемпиону мира по боксу и депутату Государственной думы Дмитрию Пирогу, - добавляют представители керченской команды.

ПРЕМИАЛЬНЫХ НЕТ, ОКНА СИФОНЯТ

Все эти ребята, отстаивающие честь города-героя на всероссийских соревнованиях, выросли на стадионе им. 50-летия Октября и являются воспитанниками Крымской Региональной Федерации Спортивных Боевых Единоборств имени Георгия Победоносца. У каждого - большое будущее. Главное, чтобы была возможность расти и прогрессировать. Но…

Сейчас, как утверждают источники в спортивных кругах Керчи, ребят такой возможности лишают. Причина довольно простая - нет поддержки городских властей. Нет и все. Финансирование боксерского зала за последние пять лет составило… ничего. Нужно ли говорить о том, получали тренеры Федерации стимулирующие и премиальные или нет. Не получали.

Впрочем, отсутствие денежного поощрения для тренеров и их воспитанников - это еще полбеды. У спортсменов просто нет даже человеческих условий для полноценных тренировок! Страшно выглядящие душевые, допотопный туалет, сифонящие окна… Все это находится в удручающем состоянии. Увы.

- Как тридцать лет назад мы тренировались в этом зале пацанами, так все и осталось в первозданном виде, - с грустью констатируют жители Керчи.

Трудно представить, как в этом спортзале зимой. Настоящие спартанские условия!

ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Удивительно другое. Вот уже почти как пять лет Крым находится в составе Российской Федерации. За это время на полуострове и в самой Керчи было сделано довольно много. Один Крымский мост через Керченский пролив чего стоит! Одна из самых грандиозных современных строек России…

Интересны события годичной давности. В 2017 году на стадионе им. 50-летия Октября с помпой открывали турнир “Воин Боспора”. На торжественную церемонию приехали чемпион Олимпийских игр по дзюдо Сергей Новиков и Генеральный директор Альянса зимних отрытых видов спорта Иванова Наталья.

Конфуза избежать не удалось. Свидетели тех событий вспоминают, что прославленный советский дзюдоист Сергей Новиков заострил свое внимание не только на хорошей спортивной форме участников турнира, но и на состоянии спортзала и весьма специфических санитарно-гигиенических условиях.

Руководители муниципального образования городской округ Керчь клятвенно пообещали все исправить. Но воз и ныне там. Опять увы.

Неужели ситуация повторится в следующем году, когда турнир “Воин Боспора” будет посвящен 5-летию присоединения Крыма к России?! А ведь впереди еще и майские праздники 2019 года, когда, в юбилейное 5-и летие Федерацией в зале будет проводиться традиционный всероссийский турнир по боксу имени Георгия Победоносца, посвященный освобождению Города Героя Керчи от фашизма. В какие санитарно-спортивные условия приедут спортсмены России и других стран ?

ВСЕ ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ?

Что же городские власти сами говорят о стадионе? Что все хорошо!

...Вернемся в 2015 год. Вот слова заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева о предстоящей реконструкции стадиона им. 50-летия Октября.

- Затем приведут в порядок футбольное поле, дорожки и трибуны, - цитирует его официальный сайт Керченского городского совета. - Будет определено место для рекламы, появятся киоски, где болельщики смогут приобрести горячий кофе, чай, воду и соки, а также свежую выпечку. Откроют торговые точки с самой разной атрибутикой, отремонтируют кассы.

А вот что уже в прошлом году говорил директор Детско-юношеского клуба физической подготовки Олег Жмака (он же - директор стадиона).

- Мы имеем два источника финансирования - это городской бюджет и средства, приносящие доход от деятельности стадиона, - сказал он в интервью пресс-службе Крымского футбольного союза. - Все деньги, полученные нами, направляются на улучшение материально-технической базы и плановый ремонт помещений. В прошлом году мы отремонтировали полностью все помещения, расположенные на западной трибуне, было восстановлено четыре спортивных зала на южной трибуне: новый зал акробатики и три спортзала для занятий единоборствами…

Звучит красиво. Но неужели при всем при этом не нашлось средств на то, чтобы заменить пару окон и поставить цивильные душевые и туалеты для боксеров? Работы - всего ничего! А люди чувствовали бы себя людьми.

НАПОСЛЕДОК

Стадион им. 50-летия Октября - один из главных центров притяжения для керченской молодежи. И нельзя допускать, чтобы было по-другому. Когда молодые люди предоставлены сами себе, то они зачастую выбирают не совсем верные пути. Происходят такие случаи, как с керченским стрелком Владиславом Росляковым или с 15-летним подростком, сжегшим Успенскую церковь в Карелии...

Во время подготовки материала представители муниципального образования городской округ Керчь оказались недоступными для комментариев. Будем надеяться, эта публикация станет официальным поводом для того, чтобы навести порядок.

НА ЗАМЕТКУ

Несмотря на “спартанские условия”, на стадионе им. 50-летия Октября проходят масштабные турниры по единоборствам. Один из них - “Воин Боспора” - этой осенью провела Крымская Региональная Федерация Спортивных Боевых Единоборств имени Георгия Победоносца. Соревнования были организованы на 104-ю годовщину Празднования в честь Августовской Иконы Пресвятой Богородицы.( В Санкт - Петербурге находится единственный в России храм, освященный в честь этой иконы).

На 11 традиционный турнир приехали 189 спортсменов, представляющих различные регионы и клубы Крыма, Краснодарского Края, Новгородской области и Москвы. Ребята соревновались в трех направлениях - бокс, кикбоксинг и тайский бокс.

Как нам рассказали в Крымской Региональной Федерации Спортивных Боевых единоборств имени Георгия Победоносца, одной из целей турнира стало патриотическое и православное религиозное воспитание подрастающего поколения.

«Если до конца года ситуация не изменится и положительных сдвигов не произойдет, а городские власти Керчи по-прежнему будут пренебрегать своими должностными и гражданскими обязанностями, и игнорировать существование федерации Георгия Победоносца вместе с сотнями детей в ней занимающимися, то будем писать коллективное обращение от российских и международных спортивных организаций нашему Президенту России Путину В.В.» - сообщили нам в международной общественной спортивной федерации «Универсальный бой».

Михаил Бобрышев