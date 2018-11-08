2018-11-08T14:09:49+03:00
Звезды

"Да здравствует коньяк!" Жительница Петербурга показала семейный альбом c пожеланиями от Пастернака, Ахматовой и Леонова

Архивная книга с уникальными фотографиями досталась ей от дедушки - Эрнста Гросса
Петр КИБЕР
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Мария Богопольская решила рассказать в своем Инстаграм об уникальной семейной книге с автографами звезд, которую начал вести еще ее дедушка Эрнст Гросс. Фото: instagram.com/family.gross/Мария Богопольская решила рассказать в своем Инстаграм об уникальной семейной книге с автографами звезд, которую начал вести еще ее дедушка Эрнст Гросс. Фото: instagram.com/family.gross/Фото: СОЦСЕТИ
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История каждой семьи уникальна по-своему. В Петербурге-Петрограде-Ленинграде и вновь Петербурге не может быть иначе. Город, не просто так названный культурной столицей России, всегда был наполнен художниками и писателями, которые оставили след в жизни петербуржцев. Так произошло и с Марией Богопольской, которая ведет Инстаграм, в котором рассказывает о своих предках, имевших честь знать Бориса Пастернака, Анну Ахматову и Евгения Евтушенко.

- Дорогим Вале и Эрнсту с нежностью к старой дружбе. Евгений Евтушенко. 27 апреля 1977 года. Растроганная счастливым совпадением: Ленинграда, солнца, прекрасных книг и прекрасных людей - благодарю и обещаю дружбу: навсегда. Искренне Ваша Белла Ахмадулина. 30 января 1978 года, - подписала фотографию «Гроссбуха», который принадлежал ее деду, Мария Богопольская.

Эту памятную книгу Эрнст Витальевич Гросс завел вслед за своей матерью, Палладой Олимповной. В ней оставляли автографы люди, приходившие в книжный магазин «Искусство» на Невском проспекте, 16, где дедушка Марии был директором.

- Это были люди, оставившие ярчайший след в культуре СССР и России, - пишет Мария. – Кроме Евтушенко и Ахмадуллиной, в «Гроссбухе» есть запись, сделанная рукой еще молодого Геннадия Хазанова и знаменитого советского актера Евгения Леонова.

Пожелания от Хазанова и Волошина. Фото: instagram.com/family.gross/

Пожелания от Хазанова и Волошина. Фото: instagram.com/family.gross/

Но и это лишь часть истории удивительной семьи. Прабабушка Марии, уже упомянутая Паллада Олимповна, была известной фигурой в дореволюционном Петербурге. Ей принадлежал литературный салон на набережной реки Фонтанки, куда заходили многие известные люди той эпохи. Собирались они и в популярном арт-кафе «Бродячая собака» на Итальянской, 4. И там и здесь делались записи в альбом, названный «Свиной книгой».

- Первая строка принадлежит руке Феликса Юсупова. Вторая – основатель «Собаки» Борис Пронин. Третья запись - Максимилиан Волошин. Четвёртая - Анна Ахматова и Борис Пастернак, - рассказывает Мария Богопольская.

Записи, сделанные Леоновым и Ахматовой. Фото: instagram.com/family.gross/ Фото: СОЦСЕТИ

Записи, сделанные Леоновым и Ахматовой. Фото: instagram.com/family.gross/Фото: СОЦСЕТИ

Естественно, что после 1917 года жизнь многих горожан сильно изменилась, некоторые навсегда покинули Петроград и Россию, другие остались жить и сгинули в страшные годы репрессий, блокады. Но тем ценнее воспоминания, в которых можно возродить ушедшую от нас эпоху.

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