«Горный институт» не станет «Площадью Собчака»

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-08T16:33:47+03:00

Станций еще нет, но к новым топонимам уже можно привыкать

Топонимисты рассудили, что в честь первого мэра Петербурга можно назвать одну из станций кольцевой ветки

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ПОДВИНУТЬ И СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ

О будущем метрополитена говорили в среду, 7 ноября, члены Топонимической комиссии Петербурга. Впрочем, сроки открытия новых станций краеведов волновали меньше, чем то, как они будут называться. К каким новым топонимам нужно будет привыкать, по итогам обсуждения «Комсомолке» рассказал член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.

- В первую очередь изменили названия станций, строящихся в Приморском районе, - объяснил наш эксперт. – Сделали это потому, что их пришлось двигать на 1-2 квартала. Например, планируемая «Туристская» сдвинулась ближе к Северному проспекту. Поэтому логичней для нее будет название «Богатырская».

А еще в проектных документах на Фрунзенско-Приморской линии существует станция «Нижне-Каменская». Но на деле она станет «Шуваловским проспектом».

- Именно проспектом, - подчеркивает Алексей Ерофеев. – Чтобы не перекликаться с железнодорожной станцией «Шувалово».

ВОПРОС НЕ В ИМЕНИ, А В РАССТОЯНИИ

Злую шутку сыграли несколько сотен метров и с «Площадью Собчака». С инициативой назвать так проектируемую станцию «Горный институт» выступила вдова экс-мэра, сенатор Людмила Нарусова. Предложение отклонили. Но не категорично. Предложили подождать, когда будут строить что-то поближе к искомой точке.

- Станция расположится на углу 23-й линии Васильевского острова и Большого проспекта, - объясняет Ерофеев. – До Площади Собчака еще два с половиной квартала – метров 600-700. Это неразумно. Там ближе 26-27 линия. И рядом со временем предполагается сделать пересадочную станцию кольцевой линии (в схемах – «Горный институт – 2» - прим. авт.). Для нее это название вполне подойдет. А «Горный институт», во-первых, локальная точка рядом с будущей станцией. Во-вторых, известен по всей стране. В-третьих, горожанам название нравится, впрочем, как и метростроевцам, и самим представителям института. Так что здесь оно будет эффективнее.

КСТАТИ

Когда-то давно, когда Петербург планировал принять Олимпиаду, а станция «Спортивная» еще только строилась, ее хотели назвать «Олимпийской». Не случилось ни первого, ни второго. В итоге станция получила самое логичное название – нигде больше не сосредоточено такое количество спортивных объектов.

Но тема возникла снова. Переименовать «Спортивную» предложили представители Дельфийского движения. Но эту идею единогласно отвергли.

- Она не имеет никакого отношения к Олимпиаде, оформлена в спортивном стиле, - пожимает плечами Ерофеев. – Что ж копья ломать. К тому же метрополитен крайне негативно относится к переименованию уже открытых станций. Как минимум, это очень затратно: перебить название, везде поменять навигацию. Ни к чему это.