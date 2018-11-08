Девушку, которую падение строительных лесов приковало к постели, отказывают признать инвалидом

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-08T15:05:26+03:00

Сейчас Диана Савенкова проходит многочисленные реабилитации. Пока безуспешно

Изменить размер текста: A A

Уже два с половиной месяца 16-летняя Диана Савенкова прикована к постели. Школьница, которая летом хотела заработать немного денег и помочь семье, теперь сама без поддержки не может даже поесть. Именно на Диану, которая все лето проработала живой статуей, рухнули строительные леса с арки Главного штаба в центре Петербурга. Теперь у девочки новая беда – ей не дают инвалидность.

Не чувствует ног

Теперь дни некогда активной и жизнерадостной девушки похожи один на другой. В рационе куча таблеток, массажи, гимнастика и вереница врачей. Которые, кстати, еще не знают, сможет ли Диана когда-нибудь встать на ноги.

- А какие прогнозы? – разводит руками мама Людмила.- Ног она не чувствует, не может ими управлять. Приходил невролог, ей иглы втыкал – не ощущает.

Женщина признается: Диана была главной ее помощницей. Двоих детей Людмила воспитывает одна, работает уборщицей и получает копейки. Поэтому летом старшая Диана и решилась на подработку – развлекала туристов у Эрмитажа. Кто мог подумать, что идея девушки закончится так страшно?

День, когда стройматериалы, упавшие с высоты пятого этажа, погребли под собой Диану, ее родные вспоминать не любят. Очень тяжело.

Пешеходов близ Дворцовой накрыло «деревянной лавиной», которая рухнула во время сильнейшего порыва ветраФото: Олег ЗОЛОТО

- Я как будто чувствовала, что будет несчастье, - плачет Людмила. - За день до этого обрушения ехала в маршрутке. А там показывали программу про то, как людям восстанавливают позвоночник.

Теперь восстановление требуется Диане. Правда есть одно большое «но» - врачи не торопятся выдавать девочке тот самый «розовый» бланк, подтверждающий инвалидность. Говорят, что лечение не закончено, а значит инвалидом девочка считаться не может.

- Инвалидность нам даст хотя бы без очереди проходить к врачам, - сокрушается мать. – Я целые дни трачу на больницы для Дианы, а мне ведь работать надо – деньги откуда брать? У нас даже на сиделку не хватает. Вызвали из деревни бабушку, она бросила хозяйство ради того, чтобы за Дианкой смотреть.

В больнице маме Дианы сначала отказали устно. Затем выдали справку, где черным по белому написано: «отказано в направлении на медико-социальную экспертизу».

- В настоящее время не завершено лечение пациента, - дрожащим голосом зачитывает отказ Савенкова-старшая. - А когда оно будет завершено?

«Верим, что сможем»

На следующей неделе 16-летняя девушка вновь отправится в больницу. В этот раз на реабилитацию в детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера. Возможно там Диана вновь сможет встать на ноги.

- Я очень в это верю. Пытаюсь не допускать такой мысли, что..,- женщина резко обрывает фразу.- И я, и Диана – мы верим, что чего-то да добьемся. Есть надежда.

Но несмотря на трудности Людмила Савенкова благодарна всем тем, кто помогает дочери. Говорит, что петербуржцы народ отзывчивый – приносят продукты, деньги, подарили инвалидную коляску. Пока не обгуляли презент – спустить дочь с пятого этажа Людмила не может. Не хватает сил. Застройщик, который имеет отношение к обрушившимся лесам пообещал Савенковым квартиру на первом этаже. Но пока ничего не получилось.

Диана в больнице старается не унывать. И очень рада маленьким сюрпризамФото: Личный Архив

Дело не бросает и следственный комитет. По факту травмирования Дианы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Обвиняемых еще нет.

«КП-Петербург» дозвонилась до детской больницы номер 22, где Диане отказывают выдать направление на МСЭ. В лечебном учреждении не стали комментировать ситуацию с девочкой и попросили направить официальный запрос, который будут рассматривать 7 дней.

Напомним, падение строительных лесов с арки Главного штаба у Дворцовой площади в Петербурге произошло вечером 21 августа. Пешеходов накрыло «деревянной лавиной», которая рухнула во время сильнейшего порыва ветра. Под завалами оказалось три человека – двое мужчин (один из которых турист из Италии) и Диана. Ей повезло меньше всего – сильный удар травмировал позвоночник и у девушки отказали ноги.

Если вы хотите оказать помощь семье Савенковых – обратитесь в редакцию по электронной почте elena.bezgodova@phkp.ru , с пометкой «Помощь Диане».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крики людей до сих пор в ушах»: Прохожие, вытаскивающие пострадавших из-под завалов у Дворцовой, рассказали о первых минутах после ЧП

– Я был в метрах тридцати от места, куда посыпались деревянные балки и полиэтилен, – рассказал «КП» в Петербурге» очевидец ЧП Александр Кетанов. – Конструкции должны были ограждать прохожих от пыли и возможного падения камушков с крыши, где шел ремонт (подробности)

Два итальянца пострадали при обрушении лесов с арки Главного штаба в Петербурге

Кроме иностранных туристов, травмы получили еще несколько человек (подробности)

СК Петербурга начал проверку после падения строительных лесов на людей на Дворцовой площади

Строительные леса упали на людей 21 августа в центре Петербурга. Двое мужчин и школьница все еще в больнице (подробности)