В Петербурге представили легендарный самолет-амфибию, который энтузиасты строили 28 лет

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-08T17:34:45+03:00

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Реплику первого советского серийного самолета-амфибии «Ш-2», или «Шаврушки», по имени конструктора Вадима Шаврова, представили в Петербурге сегодня, 8 ноября. Судно вывели из цеха Средне-Невского судостроительного завода. Это событие приурочили к 120-летию Шаврова.

История копии амфибии не менее увлекательна, чем история оригинала: идея построить самолет возникла аж в 1990 году. 28 лет назад на завод обратилась группа энтузиастов во главе с военным летчиком, подполковником запаса ВВС Александром Селезневым. Корабелов просили помочь с созданием лодки-фюзеляжа. На предприятии удивились и заинтересовались, выделили под работы участок.

Вот только строить было нечего: мешало отсутствие чертежей и технической документации. Специалисты завода отправились в архивы и музеи, изучили один из двух сохранившихся оригиналов амфибии, который выставлен в Музее Арктики и Антарктики. И стали проектировать самолет заново. Часто приходилось внедрять и уникальные технические решения, для чего к необычному проекту подключили заводское конструкторское бюро.

Сохранилось всего два оригинальных самолета. Фото: Общественное достояние

Но экономическая обстановка в стране менялась. Увы, работы над репликой «Шаврушки» пришлось прекратить. Затишье продлилось целых двенадцать лет.

– Несмотря на трудности, Селезнев и его единомышленники сохранили в целости фюзеляж и разработанную техническую документацию, – рассказывают на заводе. – Общими усилиями изготовили крылья, завершили фюзеляж. По чертежам собственной разработки изготовили и смонтировали топливную систему. И установили двигатель и трехлопастной карбоновый винт.

В 2017-ом самолет получил новое название, «Ш-2.017 бис». Накануне 120-летия Шаврова его, по образу «дедушки», окрасили в белый цвет.

– Это не точная копия легендарного полутораплана, – добавляют корабелы. – В отличие от оригинала, новый самолет обладает более мощным двигателем и увеличенным фюзеляжем для большей остойчивости на воде. При строительстве корпуса использовали современные материалы.

Сегодня обновленный Ш-2 запустил двигатель и продемонстрировал первое руление. Подполковник Селезнев рассчитывает, что зимой его достроят и проверять работу всех систем в цеху. А следующей весной самолет-амфибию спустят на воду для полномасштабных испытаний.

СПРАВКА «КП»:

Ш-2 – первый советский серийный самолет-амфибия конструкции Вадима Шаврова. Прошел испытания в 1929-ом, использовался до середины шестидесятых. Известно лишь о двух сохранившихся экземплярах: один стоит в Музее Арктики и Антарктики в Петербурге, второй – в Историческом авиационном реставрационном музее в американском городе Мэрилэнд Хайс.

Копии легендарного «Шаврушки» строили и раньше. Еще в восьмидесятых в Молодежном авиационном центре города Урая энтузиасты создали летающего двойника Ш-2 в масштабе 0,75:1, ее высоко оценили профессионалы. Вскоре та же группа построила полномасштабную копию самолета.