2018-11-08T17:34:45+03:00
Общество

В Петербурге представили легендарный самолет-амфибию, который энтузиасты строили 28 лет

Новое судно – реплика знаменитого Ш-2
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Обновленный Ш-2 запустил двигатель и продемонстрировал первое руление. Фото: Средне-Невский судостроительный заводОбновленный Ш-2 запустил двигатель и продемонстрировал первое руление. Фото: Средне-Невский судостроительный завод
Изменить размер текста:

Реплику первого советского серийного самолета-амфибии «Ш-2», или «Шаврушки», по имени конструктора Вадима Шаврова, представили в Петербурге сегодня, 8 ноября. Судно вывели из цеха Средне-Невского судостроительного завода. Это событие приурочили к 120-летию Шаврова.

История копии амфибии не менее увлекательна, чем история оригинала: идея построить самолет возникла аж в 1990 году. 28 лет назад на завод обратилась группа энтузиастов во главе с военным летчиком, подполковником запаса ВВС Александром Селезневым. Корабелов просили помочь с созданием лодки-фюзеляжа. На предприятии удивились и заинтересовались, выделили под работы участок.

Вот только строить было нечего: мешало отсутствие чертежей и технической документации. Специалисты завода отправились в архивы и музеи, изучили один из двух сохранившихся оригиналов амфибии, который выставлен в Музее Арктики и Антарктики. И стали проектировать самолет заново. Часто приходилось внедрять и уникальные технические решения, для чего к необычному проекту подключили заводское конструкторское бюро.

Сохранилось всего два оригинальных самолета. Фото: Общественное достояние

Сохранилось всего два оригинальных самолета. Фото: Общественное достояние

Но экономическая обстановка в стране менялась. Увы, работы над репликой «Шаврушки» пришлось прекратить. Затишье продлилось целых двенадцать лет.

– Несмотря на трудности, Селезнев и его единомышленники сохранили в целости фюзеляж и разработанную техническую документацию, – рассказывают на заводе. – Общими усилиями изготовили крылья, завершили фюзеляж. По чертежам собственной разработки изготовили и смонтировали топливную систему. И установили двигатель и трехлопастной карбоновый винт.

В 2017-ом самолет получил новое название, «Ш-2.017 бис». Накануне 120-летия Шаврова его, по образу «дедушки», окрасили в белый цвет.

– Это не точная копия легендарного полутораплана, – добавляют корабелы. – В отличие от оригинала, новый самолет обладает более мощным двигателем и увеличенным фюзеляжем для большей остойчивости на воде. При строительстве корпуса использовали современные материалы.

Сегодня обновленный Ш-2 запустил двигатель и продемонстрировал первое руление. Подполковник Селезнев рассчитывает, что зимой его достроят и проверять работу всех систем в цеху. А следующей весной самолет-амфибию спустят на воду для полномасштабных испытаний.

СПРАВКА «КП»:

Ш-2 – первый советский серийный самолет-амфибия конструкции Вадима Шаврова. Прошел испытания в 1929-ом, использовался до середины шестидесятых. Известно лишь о двух сохранившихся экземплярах: один стоит в Музее Арктики и Антарктики в Петербурге, второй – в Историческом авиационном реставрационном музее в американском городе Мэрилэнд Хайс.

Копии легендарного «Шаврушки» строили и раньше. Еще в восьмидесятых в Молодежном авиационном центре города Урая энтузиасты создали летающего двойника Ш-2 в масштабе 0,75:1, ее высоко оценили профессионалы. Вскоре та же группа построила полномасштабную копию самолета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге именем Дмитрия Медведева назвали сквер, которого нет
Появился список пострадавших во время жесткой посадки самолета под Архангельском
В Новой Голландии скоро откроют каток
Ночные автобусы Петербурга уходят на каникулы до Нового года
На севере Петербурга нашлась незаконная велодорожка
Полиция: причиной жесткой посадки АН-2 под Архангельском стало обледенение
Фура сплющила «Волгу» в массовом ДТП на Московском шоссе под Петербургом
Житель Волхова выловил из реки мешок с оружием
Вертолет спасателей не может приземлиться возле совершившего жесткую посадку Ан-2 под Архангельском
Сегодня, 8 ноября, «Зенит» сыграет с «Бордо» в Лиге Европы
В одной из школ Петербурга восьмиклассница проглотила сразу 130 таблеток
Биржевой мост в Петербурге закроют из-за съемок новогоднего видеоролика
Следком начал проверку после избиения 16-летнего парня в оздоровительном лагере в Ленобласти
Движение по Владимирскому проспекту в Петербурге ограничат на полгода
Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга
Проект развязки Московского шоссе и Дунайского проспекта обойдется Петербургу почти в 14 миллионов рублей
Фрейндлих, Пьеха, Басилашвили и Боярский попросили Беглова «спасти» ДК имени Горького
Градостроительный совет Петербурга отклонил проект реконструкции СКК
Станцию метро «Горный институт» не переименуют в честь Собчака
Ночью в Купчино сгорели четыре машины