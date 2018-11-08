Форум потребительского рынка соберет в Петербурге профессионалов своего дела

СЕГОДНЯ 19:50 2018-11-08T19:51:21+03:00

Мероприятие состоится с 13 по 14 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

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Форум будет включать в себя: конкурс на соискание премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга», конкурс «Золотой Гермес», конкурс «Золотая Кулина» и конференцию по вопросам развития приоритетных направлений сферы торговли Санкт-Петербурга.

В течение двух дней форума, гости мероприятия смогут понаблюдать за ходом соревнований, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с экспертами из разных областей потребительского рынка. Вход на форум свободный.

Лучших из лучших определит компетентное жюри, в состав которого войдут представители международного уровня.

Напомним, конкурс на соискание премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга» проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года. Участники конкурса будут бороться за победу в 10 номинациях: «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Контролёр-кассир», «Повар», «Официант», «Флорист-дизайнер», «Парикмахер», «Художник-конструктор (дизайнер) одежды», «Гладильщик», «Обувщик».

В каждой номинации будут выбраны три победителя, которых наградят премией Правительства Санкт-Петербурга, дипломами и медалями.

В рамках XIV ежегодного конкурса «Золотой Гермес» будут определены лучшие предприятия сферы потребительского рынка Санкт-Петербурга. В этом году определены следующие конкурсные номинации: «Открытие года в сфере торговли», «Открытие года в сфере общественного питания», «Открытие года в сфере бытовых услуг», «Социальная ответственность и благотворительность», «Лучшее универсальное предприятие торговли площадью от 200 кв.м. до 3500 кв.м. в Санкт-Петербурге», «Лучшее универсальное предприятие торговли площадью более 3500 кв.м.. в Санкт-Петербурге», «Лучший ресторан в Санкт-Петербурге», «Лучшее кафе в Санкт-Петербурге», «Лучшая столовая в Санкт-Петербурге», «Лучшее предприятие по пошиву и ремонту одежды в Санкт-Петербурге», «Лучшее предприятие, оказывающее парикмахерские и косметические услуги в Санкт-Петербурге».

Один из старейших конкурсов сферы общепита «Золотая Кулина» соберёт на единой площадке лучших поваров и кондитеров Санкт-Петербурга. Конкурсанты смогут побороться за звание лучшего в следующих номинациях:

Индивидуальные соревнования поваров юниоров:

- Лучший повар-юниор

Индивидуальные соревнования кондитеров юниоров:

- Лучший кондитер-юниор

Практический класс официанта-юниора:

- Тематический стол

Соревнования «Арт-классы поваров-юниоров»:

- Лучшее банкетное рыбное блюдо

- Лучшее банкетное блюдо из птицы

- Лучшая мини закуска

- Лучшая художественная нарезка овощей и фруктов (карвинг)

Соревнования «Арт-классы кондитеров-юниоров»:

- Лучший торт

- Лучший пирог (с дегустацией)

Соревнования «Арт-классы поваров»:

- Лучшее банкетное рыбное блюдо

- Лучшее банкетное блюдо из птицы

- Лучший мини-комплимент от шеф-повара

Соревнования «Арт-классы кондитеров»:

- Лучший торт

- Лучший пирог (с дегустацией)