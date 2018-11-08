Форум потребительского рынка соберет в Петербурге профессионалов своего дела
Форум будет включать в себя: конкурс на соискание премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга», конкурс «Золотой Гермес», конкурс «Золотая Кулина» и конференцию по вопросам развития приоритетных направлений сферы торговли Санкт-Петербурга.
В течение двух дней форума, гости мероприятия смогут понаблюдать за ходом соревнований, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с экспертами из разных областей потребительского рынка. Вход на форум свободный.
Лучших из лучших определит компетентное жюри, в состав которого войдут представители международного уровня.
Напомним, конкурс на соискание премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга» проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года. Участники конкурса будут бороться за победу в 10 номинациях: «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Контролёр-кассир», «Повар», «Официант», «Флорист-дизайнер», «Парикмахер», «Художник-конструктор (дизайнер) одежды», «Гладильщик», «Обувщик».
В каждой номинации будут выбраны три победителя, которых наградят премией Правительства Санкт-Петербурга, дипломами и медалями.
В рамках XIV ежегодного конкурса «Золотой Гермес» будут определены лучшие предприятия сферы потребительского рынка Санкт-Петербурга. В этом году определены следующие конкурсные номинации: «Открытие года в сфере торговли», «Открытие года в сфере общественного питания», «Открытие года в сфере бытовых услуг», «Социальная ответственность и благотворительность», «Лучшее универсальное предприятие торговли площадью от 200 кв.м. до 3500 кв.м. в Санкт-Петербурге», «Лучшее универсальное предприятие торговли площадью более 3500 кв.м.. в Санкт-Петербурге», «Лучший ресторан в Санкт-Петербурге», «Лучшее кафе в Санкт-Петербурге», «Лучшая столовая в Санкт-Петербурге», «Лучшее предприятие по пошиву и ремонту одежды в Санкт-Петербурге», «Лучшее предприятие, оказывающее парикмахерские и косметические услуги в Санкт-Петербурге».
Один из старейших конкурсов сферы общепита «Золотая Кулина» соберёт на единой площадке лучших поваров и кондитеров Санкт-Петербурга. Конкурсанты смогут побороться за звание лучшего в следующих номинациях:
Индивидуальные соревнования поваров юниоров:
- Лучший повар-юниор
Индивидуальные соревнования кондитеров юниоров:
- Лучший кондитер-юниор
Практический класс официанта-юниора:
- Тематический стол
Соревнования «Арт-классы поваров-юниоров»:
- Лучшее банкетное рыбное блюдо
- Лучшее банкетное блюдо из птицы
- Лучшая мини закуска
- Лучшая художественная нарезка овощей и фруктов (карвинг)
Соревнования «Арт-классы кондитеров-юниоров»:
- Лучший торт
- Лучший пирог (с дегустацией)
Соревнования «Арт-классы поваров»:
- Лучшее банкетное рыбное блюдо
- Лучшее банкетное блюдо из птицы
- Лучший мини-комплимент от шеф-повара
Соревнования «Арт-классы кондитеров»:
- Лучший торт
- Лучший пирог (с дегустацией)