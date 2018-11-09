Оркестр «Таврический» порадует город шедеврами музыкального Голливуда

Музыка к кинофильмам – отдельный жанр. Саундтреки любимых фильмов становились хитами, которые пела вся страна и весь мир. Концерт, в котором музыка играет главную роль, а визуальная часть – лишь дополнение к известным мелодиям исполнит симфонический оркестр «Таврический». В «Экспофоруме» прозвучат популярные мелодии советского и зарубежного кинематографа XX и XXI веков. В программе не только современные авторы, но и композиторы-классики, мирового кино: Максим Дунаевский, Микаэл Таривердиев, Андрей Петров, Мурат Кабардоков, Алан Менкен, Джон Уильямс, и Ханс Циммер.

Гости вечера услышат любимые композиции из советских и американских фильмов разных жанров – от мелодий из «Служебного романа», «Иронии судьбы», «Франкофонии», «Человека-амфибии» до музыки из «Списка Шиндлера» и «Пиратов Карибского моря». Саундтреки из фильма «Список Шиндлера» были удостоены множества наград. В номинации «Лучшая оригинальная музыка» он получил «Оскар», премию BAFTA, Грэмми и Золотой глобус. Эта музыка заставляет трепетать каждую клеточку тела слушателя и переживать вместе с героями все перипетии судьбы. Организаторы обещают полное погружение в мир грез и приключений: музыку будет сопровождать специально подобранный видеоряд из фрагментов кинофильмов. Помимо классики американского и советского Голливуда музыканты исполнят «В пещере горного короля» Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт», фрагменты «Тройка» и «Романс» Георгия Свиридова к повести А. Пушкина «Метель».

Цикл выступлений оркестра «Таврический» проходит в «Экспофоруме» с марта по ноябрь. Благодаря удобному расположению площадки посетить концерты будет комфортно жителям и Петербурга, и Ленинградской области.

Международный коллектив виртуозов «Таврического» состоит из лауреатов российских и международных конкурсов – представителей США, Финляндии, Коста-Рики, Монголии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана. Средний возраст музыкантов – 23–24 года, это самый молодой профессиональный коллектив России.

Оркестр выступает с 2009 года, постоянно участвует в фестивалях в России и за рубежом, дает более 100 концертов в год, продвигая произведения российского и мирового музыкального наследия. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков.

Серия концертов симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» в «Экспофоруме» – первый совместный партнерский проект оркестра и конгрессно-выставочного центра.

«Мы разрабатываем новые форматы проведения мероприятий – ивенты с кино-театральным контентом, концерты классической музыки. Наш партнер – оркестр «Таврический» разработал программу концертов, и мы с радостью представим ее петербуржцам и жителям Ленинградской области!» – говорит Алексей Молоствов, директор по гостевым мероприятиям Дирекции конгрессов, спортивных и ивент мероприятий «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

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