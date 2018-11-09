2018-11-09T17:37:41+03:00
Происшествия

В Петербурге осудили владельца Land Rower, который пытался зарезать водителя школьного автобуса на глазах у детей

Его подруга напала на шофера с битой в руках
Алена ЧИЧИГИНА
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В Петербурге осудили владельца Land Rower, который пытался зарезать водителя школьного автобуса на глазах у детей. ФОТО: ОчевидцыВ Петербурге осудили владельца Land Rower, который пытался зарезать водителя школьного автобуса на глазах у детей. ФОТО: ОчевидцыФото: СОЦСЕТИ
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Громкая история завершилась. Невский районный суд вынес приговор мужчине, устроившему кровавые разборки прямо на улицах Петербурга. Он напал с ножом на водителя школьного автобуса. Напомним, все произошло в декабре прошлого года. Ученики 4 класса из Кировска возвращались домой после экскурсии в музей в Петербурге. Около 6 часов вечера на подъезде к Володарскому мосту школьный автобус подрезал Land Rower. Водитель микроавтобуса открыл окно, и сделал замечание, после этого хозяин дорого внедорожника вызвал его на разговор. Перепалка переросла в рукопашную, в какой-то момент зачинщик выхватил нож и несколько раз ударил холодным оружием оппонента. Подруга разгоряченного бизнесмена не пыталась остановить своего мужчину. Напротив, она добивала водителя автобуса – на глазах у школьников. Она несколько раз ударила жертву битой.

Вдоволь поиздевавшись над мужчиной, парочка прыгнула в свой Land Rower и скрылась с места преступления. Водитель чудом выжил. На машине «скорой помощи» его увезли в больницу, он перенес операцию. Из детей никто не пострадал. Спустя несколько дней стражи порядка задержали главу горячего семейства, а позже и его подругу.

В Петербурге осудили владельца Land Rower и его подругу, которые напали на водителя школьного автобуса на глазах у детей. Фото предоставлено пресс-службой ГСУ СК России по Петербургу Фото: предоставлено пресс-службой

В Петербурге осудили владельца Land Rower и его подругу, которые напали на водителя школьного автобуса на глазах у детей. Фото предоставлено пресс-службой ГСУ СК России по ПетербургуФото: предоставлено пресс-службой

На них завели уголовное дело. Больше полугода длилось следствие, затем начались суды. Как отметили в Объединенной пресс-службе городских судов, обвиняемая признала вину, поэтому ее дело слушалось в особом порядке. В апреле ее приговорили к пяти годам колонии-поселения. А дело зачинщика конфликта завершили только сейчас. Он тоже признал свою вину. Кроме того, полностью возместил ущерб пострадавшим.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4.5 года в ИК общего режима, - сообщили в суде.

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