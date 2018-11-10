2018-11-10T17:26:38+03:00
Происшествия

Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание НТВ в Петербурге

Ранее поджигатели нападали на редакции «Федерального агентства новостей», «Невских новостей» и «Комсомолки»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Телевизионщики надеются, что бутылка с зажигательной смесью предназначалась кому-то другомуТелевизионщики надеются, что бутылка с зажигательной смесью предназначалась кому-то другомуФото: Артем КИЛЬКИН
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Паленым запахло в редакции НТВ в Петербурге сегодня ночью. Камеры видеонаблюдения засняли, как в половине третьего к бизнес-центру «Академика Павлова» на Петроградской Стороне, где работает телеканал, подходит неизвестный.

– Некто достал бутылку, поджег ее, кинул в дверь, – рассказал «Комсомолке» главный редактор НТВ в Санкт-Петербурге Николай Булкин. – Бутылка отскочил, разбилась об асфальт и загорелась. Неизвестный убежал. А стоящая рядом машина телекомпании получила повреждения: у нее загорелся бампер.

Ни офис, ни сами НТВ-шники не пострадали. В бизнес-центре работают множество компаний, в том числе НИИ «Вектор», которое занимается защитой информации, архитектурное бюро «Иск», опытный завод «Интеграл».

– Не факт, что коктейль Молотова, который прилетел в дверь бизнес-центра, был адресован журналистам, – добавляет Булкин. – Следователи уже опросили всех арендаторов.

Буквально месяц назад бутылка с зажигательной смесью прилетела в окно еще одной петербургской редакции, «Федерального агентства новостей». Два года назад поджечь пытались «Невские новости», а два с половиной – «Комсомольскую правду в Санкт-Петербурге».

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