2018-11-11T19:14:30+03:00
Общество

Петербуржцы присоединились к международной акции «Географический диктант»

Одним из тех, кто сел за парту, стал Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Одна из площадок - петербургское отделение Русского географического общества.Одна из площадок - петербургское отделение Русского географического общества.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В каких российских озерах водит нерва, как обозначаются на карте марганцевые руды и именем какого былинного богатыря назван самый высокий водопад на Курильском острове Итуруп? Ответы на эти и другие непростые вопросы 11 ноября искали петербуржцы, участвовавшие в IV Географическом диктанте. Проверить свои знания по географии мог любой желающий на одной из 36 площадок, разместившихся в Северной столице.

В Петербурге работало 36 площадок. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге работало 36 площадок.Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году диктант состоял из двух частей. В каждой было по 15 вопросов разной степени сложности. На обдумывание каждого давалось 45 секунд. При решении зачастую приходилось не только рыться в багаже знаний, но и использовать смекалку.

Одним из тех, кто вновь сел за парту, стал Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Вместе с ним в учебно-научном центре ВМФ диктант написали около 300 слушателей и преподавателей военно-морской академии имени Николая Кузнецова.

Участники получили вот такой бланк с заданиями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участники получили вот такой бланк с заданиями.Фото: Артем КИЛЬКИН

- География – это часть жизни и внутренней сути военного моряка. Традиционно, международная просветительская акция «Географический диктант» вызывает огромный интерес у всех категорий личного состава, от матроса до адмирала, - сказал Королев.

Еще одна площадка разместилась в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Понаблюдать за ходом экзамена приехал ее выпускник – председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Спикер отметил, что популяризация географии – важная часть воспитания подрастающего поколения.

Самый взрослый участник - Владимир Николаевич Пестов, альпинист, член РГО. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый взрослый участник - Владимир Николаевич Пестов, альпинист, член РГО.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Во все времена хорошее знание географии считалось одним из отличительных признаков высокообразованного человека. Недаром еще Николай Некрасов, подчеркивая достоинства героя своей поэмы, писал: «Бойко на карте покажет и Петербург, и Читу»,– сказал Вячеслав Макаров.

Самый младший участник - Артём Новик. Ему недавно исполнилось десять лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый младший участник - Артём Новик. Ему недавно исполнилось десять лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошлом году диктант прошли 260 тысяч человек. Ожидается, что в этом участников будет не меньше. Над заданиями размышляли жители восьмидесяти стран на пяти континентах мира.

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