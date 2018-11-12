«Хамит, урезала зарплату»: Учитель английского вышел на пикет против директора школы, из-за которого уволились 20 педагогов

Скандал в петербургской школе 218 в Купчино вышел за стены самого учебного учреждения. Учитель английского языка Александр Евдокимов устраивает одиночные пикеты, в которых требует прекратить хамство со стороны директора. А родители школьников сетуют на то, что из школы массово уходят достойные кадры – как дети будут к экзаменам готовиться?

«Терпеливый народ»

Александр Евдокимов – главный борец с новым школьным руководством. Работает в 218 школе уже много лет, и предыдущим директором был доволен. Небольшая двухэтажная школа жила спокойно, отправляя во взрослую жизнь 2-3 класса выпускников. Все изменилось в 2016 году, когда место главного отошло Оксане Козиной.

- Козину назначили нам, - рассказывает учитель. – У нее всего два года работы учителем, потом опыт работы в отделе образования, затем – место директора в нашей школе. За то время, что Козина работает, нам умудрились снизить зарплату без предупреждения и довести до увольнения 20 педагогов.

Евдокимов рассказывает: Козина регулярно позволяет себе кричать и унижать учителей на педсобраниях. В выражениях учитель русского языка и литературы не стесняется.

В одном из классов родителям пришлось перестилать линолеум за свой счетФото: Артем КИЛЬКИН

- Учителя терпеливый народ, и мы терпели это два года, - возмущен Евдокимов. - Козина выживает хороших педагогов! Сейчас учебный год начался, а из школы уже ушли завуч и учитель информатики. Поймите, до такого поступка, чтобы бросить работу в середине четверти, учителя нужно довести. Взамен опытных Козина нанимает молодых, которые не будут спорить.

Евдокимов вместе с коллегами много раз обращался в администрация Фрунзенского района. Но ответ, по словам учителя, был всегда один. А спорить, по словам ментора, есть с чем. Во-первых, с размером заработной платы, которую резко сократили. Некоторые педагоги вдруг не досчитались в кошельке 5000 рублей! Обескураженным учителям объяснили это сокращение нехваткой денег и тем, что квалификация некоторых педагогов не дотягивает до нужного размера зарплаты.

- Козину защищают? - уверяет педагог. - Если вы сейчас зададите вопрос про нас, ответят так: «Козина требовательный директор, а учителя не хотят работать!», - негодует Александр Евдокимов. – Хотя сама Козина как педагог себя не проявляет. Например, деньги за внеурочные занятия получает, но не проводит их.

Учитель и его коллеги уверены: Оксану Козину в школу назначили для того, чтобы руководитель ликвидировал старый костяк педагогов. Тех, кто сопротивляется реорганизации школы.

Интересно, что против директора выступают и некоторые родители! Те, которым в этом году пришлось за свой счет делать ремонт в классе. Снять старые полы, закупить и постелить линолеум, привезти шкафы…

Александр Евдокимов решил бороться с директором.

Факты не подтверждены

На защиту Оксаны Геннадьевны встала администрация Фрунзенского района. Пресс-секретарь ведомства отмечает: обращения учителей рассматривали. Козину проверяли четырежды, но нарушений не нашли. А родители сами решили перестилать линолеум в классе.

- Что касается штата, то основаниями для увольнения сотрудников являлись их личные заявления, - уверяет пресс-секретарь Елена Ерашева. – Причинами их увольнения стали смена места жительства или семейные обстоятельства.

Ерашева отмечает: средняя заработная плата сотрудников соответствует необходимому уровню, а нарушений прав работников не установлено.

Связаться с самой Оксаной Геннадьевной по телефону сложно. Поэтому «Комсомолка» сама приехала к ней на прием. Правда, директора не застала - из школы она ушла буквально за пару минут до приезда журналистов. «Отдуваться» пришлось ее заму, Людмиле Смирновой. Завуч уверяет, что озвученное учителем Евдокимовым не имеет под собой никаких доказательств.

Завуч Людмила Смирнова показывает, что в школе идет работа. И чем недовольны учителя - не понимает.Фото: Артем Килькин

- Все по закону и трудовому кодексу было сделано с заработной платой, - разводит руками завуч. - Никому ничего просто так не урезали. Зарплата снизилась, потому что рабочее время перераспределили. Раньше учителя могли вести уроков 35 часов в неделю. Теперь максимум, который может работать учитель - это 21 час. Все остальное время он должен готовиться к урокам, делать методические разработки. Понятно, что человек не может работать столько часов, сколько у них было заявлено.

В школе 218 объясняют: с коллективом у нового директора может и есть недопонимания, но их стараются сглаживать. С теми, кто готов идти на диалог.

- А про то, что увольняются учителя… Спрашиваем, почему уходят, но ответа не слышим, - рассказывает Людмила Смирнова. Сама она, кстати, из новой гвардии – работает в школе только пятый месяц.

Что будет дальше со школой – покажет время. Но учителя во главе с Евдокимовым готовы свои права отстаивать.

Кстати, «Комсомольская правда» в Санкт-Петерубрге» ждет полного официального комментария от Фрунзенского района города. Как только он появится, мы обязательно его опубликуем.