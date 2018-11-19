2018-11-19T19:37:32+03:00
Происшествия

Очевидцы: в Токсовском тоннеле цистерна с водой задавила рабочего

На место выехала ГИБДД
Елена БЕЗГОДОВА
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Фото с места ДТП. Фото: группа ЧП и ДТП в ВКФото с места ДТП. Фото: группа ЧП и ДТП в ВК
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Автоцистерна с водой убила двоих рабочих, еще один серьезно пострадал. Очевидцы странного ДТП в Токсовском тоннеле Петербурга вечером 19 ноября сообщают, что трагедия произошла в ремонтируемой части тоннеля. Там грузовик начал движение, в результате чего сбил строительные леса, на которых находились рабочие. Одного из них машина задавила насмерть.

В УГИБДД нет информации об этом происшествии. Однако в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подтвердили сообщения о ДТП.

- Авария произошла в 17.30 на закрытом, ремонтируемом участке тоннеля. Информация о погибших и пострадавших сейчас уточняется, - сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Черухина.

На место аварии выехали сотрудники дорожной полиции и подрядная организация

Ремонт в Токсовском тоннеле начат 15 июня. К 1 декабря строители обещают открыть для движения левые полосы, отремонтировав дорогу.

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