Очевидцы: в Токсовском тоннеле цистерна с водой задавила рабочего

Автоцистерна с водой убила двоих рабочих, еще один серьезно пострадал. Очевидцы странного ДТП в Токсовском тоннеле Петербурга вечером 19 ноября сообщают, что трагедия произошла в ремонтируемой части тоннеля. Там грузовик начал движение, в результате чего сбил строительные леса, на которых находились рабочие. Одного из них машина задавила насмерть.

В УГИБДД нет информации об этом происшествии. Однако в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подтвердили сообщения о ДТП.

- Авария произошла в 17.30 на закрытом, ремонтируемом участке тоннеля. Информация о погибших и пострадавших сейчас уточняется, - сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Черухина.

На место аварии выехали сотрудники дорожной полиции и подрядная организация

Ремонт в Токсовском тоннеле начат 15 июня. К 1 декабря строители обещают открыть для движения левые полосы, отремонтировав дорогу.