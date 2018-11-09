СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-09T11:01:37+03:00

Два человека пострадали при пожаре в автосервисе под Петербургом. Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

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Черный столб дыма, поднимавшийся в утреннее петербургское небо, прилично напугал жителей соседних районов Девяткино и Мурино. 9 ноября рядом с метро «Девяткино» вспыхнул автосервис, располагавшийся в пристройке к частному дому. Пламя мгновенно охватило деревянное здание

- В 8:23 9 ноября 2018 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Веселая, - сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677005" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Мурино: утром 9 ноября загорелся автосервис.Видео: Комсомольская правда

Очевидцем ЧП стала и журналистка «КП-Петербург», живущая в этом районе.

В 9:11 пожар был локализован.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

- Серьезный пожар. Сначала был виден черный дым, а потом появились языки пламени. Горел автосервис рядом с метро, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». – Скорая уже приехала.

В считанные минуты на место прибыли пожарные расчеты и начали тушить, но близко подступиться к огню бойцы сразу не смогли, так как внутри здания что-то взрывалось. Учитывая, что в помещении могли быть баллоны с газом, пожарным пришлось соблюдать особую осторожность.

- На месте происшествия работают дежурные смены 94-й и 147-й пожарно-спасательных частей МЧС Ленинградской области, а также дежурная смена 16-й и 21-й пожарно-спасательных частей Санкт-Петербурга. Всего 15 человек и 5 единиц техники, - сообщают в МЧС.

В Девяткино горит автосервис.Видео: "Комсомольская правда - Санкт-Петербург"

При этом в соцсетях очевидцы пишут, что кроме самого здания шиномонтажа, сгорели и четыре машины, стоявшие по соседству. Рядом с местом пожара находятся два частных жилых дома, на которые мог перекинутся огонь.Местные жители сообщают, что над помещением самого автосервиса, на втором этажи были жилые комнаты, где могли находиться люди.

Клубы дыма было видно за десятки километров от места ЧП.

По официальным данным, общая площадь горения в автосервисе в Мурино составила 400 кв. м.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Позднее в пресс-службе МЧС корреспонденту «КП-Петербург» рассказали, как обстоит дело на настоящий момент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677013" frameborder="0"></iframe> В Мурино горит автосервис: Очевидцы сняли видео.

- В 9:11 пожар ликвидирован. Общая площадь горения составила около 400 квадратных метров. Соседние здания не пострадали. При ЧП травмы получили два человека: женщина и мужчина, у которого перелом ноги, они госпитализированы. Сейчас на месте работают дознаватели, - сообщил по телефону представитель пресс-центра управления МЧС по Ленобласти.