Тимощук о массовой драке игроков академии «Зенита» и СШОР «Зенит»: Наши победили

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-09T10:58:43+03:00

Финал чемпионата Санкт-Петербурга среди юношей до 17 лет закончился в пользу «академиков» 2:1

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Грандиозным «побоищем» закончилась финальная игра чемпионата Санкт-Петербурга среди юношей до 17 лет, прошедшая 8 ноября. В поединке за звание лучшей команды сошлись два сине-бело-голубых коллектива: академия «Зенит» и СШОР «Зенит».

- Нормальный такой «махач» был сегодня в финале чемпионата СПб U-17, - написал в «Твиттере» петербуржец Никита Павлов.

Борьба была упорной и горячей, нервы у молодых игроков не выдержали и в штрафной одной из команд возникла драка. В массовом кулачном поединке приняли участие почти все игроки, находившиеся на поле.

Их бросились разнимать арбитры поединка, тренеры, их помощники, а также врачи и прочий персонал команд. Лишь через несколько минут взрослым удалось растащить сцепившихся подростков, и игра была продолжена. Она закончилась победой «академиков» со счетом 2:1.

Нормальный такой махач был сегодня между академией "Зенита" и ДШОР "Зенит" в финале чемпионата СПб U-17. Матч закончился 2:1 в пользу академии..

Инцидент с дракой двух зенитовских коллективов с иронией прокомментировал в своем «Твиттере» Анатолий Тимощук.

- Наши победили, - написал тренер главной команды сине-бело-голубых.