Тимощук о массовой драке игроков академии «Зенита» и СШОР «Зенит»: Наши победили
Грандиозным «побоищем» закончилась финальная игра чемпионата Санкт-Петербурга среди юношей до 17 лет, прошедшая 8 ноября. В поединке за звание лучшей команды сошлись два сине-бело-голубых коллектива: академия «Зенит» и СШОР «Зенит».
- Нормальный такой «махач» был сегодня в финале чемпионата СПб U-17, - написал в «Твиттере» петербуржец Никита Павлов.
Борьба была упорной и горячей, нервы у молодых игроков не выдержали и в штрафной одной из команд возникла драка. В массовом кулачном поединке приняли участие почти все игроки, находившиеся на поле.
Их бросились разнимать арбитры поединка, тренеры, их помощники, а также врачи и прочий персонал команд. Лишь через несколько минут взрослым удалось растащить сцепившихся подростков, и игра была продолжена. Она закончилась победой «академиков» со счетом 2:1.
Нормальный такой махач был сегодня между академией "Зенита" и ДШОР "Зенит" в финале чемпионата СПб U-17. Матч закончился 2:1 в пользу академии..
Инцидент с дракой двух зенитовских коллективов с иронией прокомментировал в своем «Твиттере» Анатолий Тимощук.
- Наши победили, - написал тренер главной команды сине-бело-голубых.
Тимощук о массовой драке игроков академии «Зенита» и СШОР «Зенит»: Наши победили. Фото: twitter.com/Timo_44