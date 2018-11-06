Люди, которые верят в овощи, найдут сердце кухни и будут есть руками

Петербург – конгрессная столица России, насыщенная международными события. Идея этих мероприятий подразумевает культурный обмен, знакомство с достопримечательностями, людьми, традициями, кухней принимающей страны. И на переднем фронте гостеприимства – HoReCa. Именно развитию этой сферы посвящен форум MEGUSTRO.

MEGUSTRO – единственное гастрономическое мероприятие на Северо-Западе, где собираются 5000 профессионалов ресторанного бизнеса для вдохновения и обмена опытом, развития новых партнерских отношений и интересных коллабораций. В прошлом году на этой площадке было создано сообщество рестораторов – Профессиональный ресторанный альянс.

В этот раз на Megustro выступят более 100 спикеров, которые проведут 90 обучающих воркшопов и семинаров. Деловая программа будет организована на 7 тематических площадках: Management Lab, Marketing&PR Lab, HR Lab, Personal Development Lab, Trends Lab и других. Известные эксперты отрасли расскажут, как заработал необычный ресторан «Едим руками», в рамках секции «Мы верим в овощи» обсудят, как субкультура прорвалась в высокую кухню и что стоит за развитием «зеленого» тренда. Консультанты по управлению персоналом объяснят, как клонировать себя и раскроют секреты работы с командой, привлечения посетителей, применения цифровых технологий.

Главным событием на площадке «Экспофорума» станет интерактивное шоу Chefs Challenge. 12 обладателей звезд Красного гида Мишлен продемонстрируют мировые тренды гастрономии, новые технологии и техники работы с продуктами, познакомят зрителей с экспериментальной и авторской кухней.

В рамках фестиваля состоится отборочный тур VI Всероссийского открытого кулинарного чемпионата среди шеф-поваров Chef a la Russe.

На фудкорте посетители попробуют еду от 14 концептуальных петербургских кафе и ресторанов, а также тульского заведения «Кофе-пункт».

Место и дата проведения MEGUSTRO: 7 – 9 ноября, 2018. Санкт-Петербург.

Ожидается более 2200 поваров из России и других стран и 7000 посетителей.

«Экспофорум», павильон Н, Петербургское ш, д.64.

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