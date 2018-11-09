В Петербурге создательница тренингов «Зеора», после которых умерли два человека, избежала тюрьмы

«Она изменилась, забросила семью. Уходила рано, приходила очень поздно и постоянно с какими-то странными заданиями. То ей надо было подготовить костюм королевы, то проститутки. И в таком виде от них требовали гулять по общественным местам». Так после смерти своей жены 30-летней Оксаны Дмитриевской рассказывал о загадочных тренингах «Зеора» супруг погибшей.

Чтобы скоротать время в декрете и развеяться, женщина прошла два курса «исцеляющих сознание» лекций. На последний дама втайне от мужа даже взяла кредит. А перед началом третьего курса Оксану будто подменили. Муж не мог узнать свою супругу.

Женщина покончила с собой

Об этой организации знали только ее последователи. Широко же известна она стала как раз после смерти Оксаны. Создатели нового вида секты 45-летняя и 46-летний Ольга и Виктор Маркелов обещали своим клиентам психологический и карьерный рост, умение управлять эмоциями и всеобъемлющее ощущение счастья.

«Скандально известный дерзкий и жестокий фитнес для мозгов», - такой сомнительный лозунг был у «Зеоры». Но клиентов он нисколько не отпугивал. А даже наоборот вызывал интерес. И супруги Маркеловы на этом интересе неплохо зарабатывали. Еще бы! Ведь сумма всех курсов для одного человека достигала 70 тысяч рублей. Правда, вот сами клиенты после этих психологических лекций вместо душевного подъема впадали в депрессию.

После затяжной депрессии Оксана и покончила с собой. Женщина сделала это на глазах у сына и мужа. К тому моменту компания «Зеора» существовала уже 5 лет. Супругов Маркеловых сразу же задержали. Ольга признала сваю вину. А вот глава семейства скрылся…

- Согласно судебно-медицинскому заключению: «платные тренинги личностного роста по адаптированной для России системе «Лайфспринг», проводимые организаторами «Зеора», способны нанести вред здоровью человека, чреваты тяжелыми психическими расстройствами и потенциально опасны, - сообщают следователи.

Супруги организовали смертельные тренингиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дело Ольги Маркеловой недавно передали в суд. За «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» ей грозило до шести лет тюрьмы. Но так как она признала вину и сотрудничала со следствием, ей сделали поблажку.

- Обвиняемая полностью признала свою вину, заявила о рассмотрении дела судом в особом порядке, - поясняют в СКР по Петербургу. - Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

То есть даму даже не отправили в тюрьму. А ведь Оксана была не единственной жертвой. Силовики выяснили, что после тренингов еще один человек покончил с собой. Но из-за особого порядка судья не могла назначить наказание выше одной трети максимального наказания. А вот ее супруга ждет все-таки колония. Его уголовное дело продолжают расследовать. Сам мужчина объявлен в розыск.