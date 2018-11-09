2018-11-09T15:09:30+03:00
Общество

"Коммуналка" в Третьяковской галерее: картину петербургской студентки выставили на Крымском Валу

Юная художница стала одной из победительниц конкурса «Поколение М»
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Мария Шувалова «Коммунальная квартира». Автор фото: Агинская Ольга.Мария Шувалова «Коммунальная квартира». Автор фото: Агинская Ольга.
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Еще недавно 18-летняя Мария Шувалова из Петербурга и предположить не могла, что ее картина будет висеть в Третьяковской галерее. Для будущего эколога, студентки Росгидромета, которая рисует, сколько себя помнит – это, конечно, было мечтой. Но, в то, что она когда-нибудь сбудется, верилось с трудом.

И все-таки это случилось – благодаря всероссийскому благотворительному творческому проекту «Поколение М». В течение года подростки из разных регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео-мастер-классов.

Потом ребятам нужно было выполнить задание: создать собственную работу по мотивам произведений одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова. В начале прошлого века он стал основателем и теоретиком одного из ранних направлений абстракционизма – лучизма.

Автор фото: Агинская Ольга.

Автор фото: Агинская Ольга.

В этой технике Маша и нарисовала… коммуналку. Ряд дверей, старенькая батарея, чей-то сиротливо оставленный тазик…работа юной петербурженки вошла в число победителей конкурса. На него, к слову, прислали тысячи работ. Из них педагоги Третьяковской галереи выбрали двадцать лучших. И теперь в Новой Третьяковке на Крымском Валу одновременно с выставкой Ларионова можно увидеть экспозицию «Юный авангардист М». Ее участниками стали ребята из шестнадцати населенных пунктов России. Возраст – от одиннадцати лет и старше. Кто-то из них имел специальную подготовку в художественных школах, другие – учились рисунку самостоятельно.

Автор фото: Агинская Ольга.

Автор фото: Агинская Ольга.

Среди них и наша Мария. Ее яркую талантливую работу отдельно отметила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

- Мы рады, что с помощью технологичных инструментов можем охватить образовательными программами даже самые удаленные территории России, вовлечь детей и подростков, дать им возможность продемонстрировать свои навыки и быть замеченными, — говорит Трегулова. — Конечно, каждому из победителей конкурса еще предстоит пройти долгий путь на пути к профессиональному успеху, и мы продолжаем работу с ними.

Автор фото: Агинская Ольга.

Автор фото: Агинская Ольга.

- Мы становимся свидетелями того, как цифровые технологии глубоко пронизывают все сферы нашей жизни и стирают границы, еще несколько лет назад казавшиеся непреодолимыми, - поддерживает мнение Трегуловой президент МТС Алексей Корня. – Нам, вместе с уважаемыми культурными и образовательными учреждениями страны, удалось в рамках «Поколения М» создать систему творческих лифтов для талантливых детей, вне зависимости от места проживания и социального статуса родителей. Мы видим, как победители проекта, в том числе ребята из отдаленных населенных пунктов, получив онлайн-базу для развития, делают уверенные шаги в профессиональное будущее.

Автор фото: Агинская Ольга.

Автор фото: Агинская Ольга.

Выставка на Крымском Валу будет открыта месяц. А в это время МТС и Третьяковская галерея начинают новый творческий сезон. Темой нового этапа выбрали пейзажную живопись, а художник, на которого надо будет равняться – известный пейзажист Василий Поленов. Выставка его работ пройдет в Третьяковской галерее осенью 2019 года.

- Ребята будут бесплатно учиться и потом отправят работы на конкурс, - рассказывают в МТС. – Победители смогут показать свои работы одновременно с выставкой Поленова.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 31 мая загрузить работы на сайт pokolenie.mts.ru. А теперь самое интересное: картины детей на сайте и в группах в соцсетях оцениваются «лайками» пользователей. Эти «лайки» переходят в электронные баллы и конвертируются в реальные деньги. Все средства – а за четыре года существования проекта собрано более 16,5 миллионов рублей – идут на лечение больных детей!

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