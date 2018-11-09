В России появится «Зеленый день»

Что такое «черная пятница» знают все: это день, когда магазины и сервисы обслуживания предлагают самые большие скидки на свой товар. А в «Зеленый день» более доступными становятся банковские (и не только!) продукты и услуги. Акцию «Зеленый день» устроил для своих клиентов Сбербанк, приурочив ее к своему 177 дню рождения. Проводиться она будет по всей стране с 11 до 12 ноября 2018 года для розничных клиентов и с 11 до 17 ноября 2018 года – для корпоративных. В эти дни клиенты банка смогут воспользоваться специальными скидками, повышенными ставками по вкладам и выгодными предложениями, в том числе и на услуги партнеров Сбербанка.

Кстати, во всех скидочных программах Сбербанка и его партнеров будет использоваться цифра «177». К примеру, каждая 177 заявка на ипотеку, поданная через сервис ДомКлик получает дисконт 1,7 п.п. При этом дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы, скидка составит 0,5 п.п. Самое приятное, что эти дисконты суммируются. Вклад в «Зеленый день» можно оформить со ставкой 7,5% годовых, потребительские онлайн-кредиты от 11,77% годовых. Еще можно заказать бизнес-карту с кешбэком 17,7%, а юридическим лицам оформить промо-депозит со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок.

12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, будут проводиться без комиссии.

Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, будут проводиться без комиссии. Всего в акции «Зеленый день» принимают участие более 400 партнеров Сбербанка, 49 из них по Северо-Западу.