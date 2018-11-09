Лежа на больничной койке Лена мечтает вернуться на футбольное поле

Лена Доцу родилась в Молдавии в 2003 году. С детства малышка была веселой и активной. Любила бегать, громко смеялась, а играм в куклы предпочитала гонять с папой мяч по футбольному полю. Когда девочка подросла, хобби переросло в нечто большее. Лена всерьез занялась футболом, вошла в школьную сборную, участвовалиа в соревнованиях. Тогда она даже не могала представить, что совсем скоро ее жизнь навсегда изменится.

Мама и папа почувствовали неладное, когда на уроке физкультуры дочь начала мучить одышка. Девочка стала бледной и быстро уставала. Родители повели школьницу к врачам, сдали анализы и услышали страшный диагноз: «острый лимфобластный лейкоз». С тех пор каждый день в семье Доцу – это борьба за жизнь.

Лена борется с недугом уже 4 года.

В 2014 году родители, собрав все сбережения, перевезли Лену в Москву. В родном Кишиневе медики не смогли ей помочь.

- В столице дочь госпитализировали в национальный исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина. Ей провели лечение по высокому риску, Леночка принимала высокодозную химиотерапию, затем прошла краниальное облучение, - вспоминают родители.

Лечение дало свои плоды. В 2015 Лену выписали из больницы. Казалось, что болезнь разжала свои тиски и отступила... К сожалению, ремиссия длилась не долго. Через три года у Лены произошел рецидив. Девочка опять оказалась в больничной палате. Снова химиотерапия, снова страдания. После двух курсов у школьницы началась токсидермия: все тело покрылось волдырями. Вновь добиться ремиссии врачам не удалось.

- Если в первый раз справиться с болезнью помогла химиотерапия, то сейчас надежда на трансплантацию костного мозга за границей. Однако сумма на лечение, которую предоставила клиника, нам не по силам, - рассказывает Лилиана, мама Лены.

Турецкая больница, готовая помочь Лене, оценила свои услуги в 100 тысяч долларов. Это почти 7 миллионов рублей. Родители обращались в благотворительные фонды, но им отказали. Те ответили, что не работают с заграничными организациями. В надежде спасти дочь они просят всех неравнодушных помочь собрать средства на лечение Леночки.

Как помочь:

Номер карты Сбербанка – 5469400024833167