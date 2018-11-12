Петербуржцы растащили товар из сгоревшей «Ленты» на Обводном

Грандиозный пожар, случившийся 10 ноября и полностью уничтоживший гипермаркет «Лента» на Обводном канале, принес не только огромные убытки, но и сослужил некоторую пользу предприимчивым гражданам. Как пишут горожане в соцсетях, товар из магазина активно растаскивают сами охранники торгового комплекса.

- «Останки» продуктов растаскивают охранники! Мешки явно с колбасой. Сгорело не все. Сохранилась часть склада, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Подплавилась, но не сгорела. Фото: vk.com/unreleased_dtp

По словам свидетелей «расхищения», они сначала снимали пожарище с квадрокоптера, который кто-то попытался сбить. На кадрах с дрона, было заметно, как люди копаются в сгоревшем товаре. Любопытные петербуржцы подошли ближе и увидели плотно набитые мешки, предположительно с колбасой, которые грузили в машину.

Не пропадать же добру. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В комментариях пользователи соцсетей тут же предположили, что скоро подгоревший товар может оказаться на прилавках ларьков в спальных районах и посоветовали покупателям принюхиваться к колбасе при покупке - вдруг паленым пахнет. Вопросы возникли и к самим авторам поста, ведь некоторые снимки сделаны явно не с воздуха, а внутри магазина.

Конфеты тоже еще ничего. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Напомним, что пожар в гипермаркете возник утром 10 ноября. Здание было почти полностью уничтожено огнем, но, по счастью, обошлось без жертв. Пострадали только два человека. После ЧП петербургские депутаты потребовали утроить тотальную проверку безопасности торговых объектов.