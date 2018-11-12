2018-11-12T11:50:01+03:00
Общество

Петербуржцы растащили товар из сгоревшей «Ленты» на Обводном

Оплавленная колбаса и «жареные» конфеты отлично подошли любителям бесплатной еды
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржцы растащили товар из сгоревшей «Ленты» на Обводном. Фото: vk.com/unreleased_dtpПетербуржцы растащили товар из сгоревшей «Ленты» на Обводном. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Грандиозный пожар, случившийся 10 ноября и полностью уничтоживший гипермаркет «Лента» на Обводном канале, принес не только огромные убытки, но и сослужил некоторую пользу предприимчивым гражданам. Как пишут горожане в соцсетях, товар из магазина активно растаскивают сами охранники торгового комплекса.

- «Останки» продуктов растаскивают охранники! Мешки явно с колбасой. Сгорело не все. Сохранилась часть склада, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Подплавилась, но не сгорела. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Подплавилась, но не сгорела. Фото: vk.com/unreleased_dtp

По словам свидетелей «расхищения», они сначала снимали пожарище с квадрокоптера, который кто-то попытался сбить. На кадрах с дрона, было заметно, как люди копаются в сгоревшем товаре. Любопытные петербуржцы подошли ближе и увидели плотно набитые мешки, предположительно с колбасой, которые грузили в машину.

Не пропадать же добру. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Не пропадать же добру. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В комментариях пользователи соцсетей тут же предположили, что скоро подгоревший товар может оказаться на прилавках ларьков в спальных районах и посоветовали покупателям принюхиваться к колбасе при покупке - вдруг паленым пахнет. Вопросы возникли и к самим авторам поста, ведь некоторые снимки сделаны явно не с воздуха, а внутри магазина.

Конфеты тоже еще ничего. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Конфеты тоже еще ничего. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Напомним, что пожар в гипермаркете возник утром 10 ноября. Здание было почти полностью уничтожено огнем, но, по счастью, обошлось без жертв. Пострадали только два человека. После ЧП петербургские депутаты потребовали утроить тотальную проверку безопасности торговых объектов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Упившийся «почти до смерти» петербуржец протаранил забор в Девяткино
В Стрельне 16-летний курсант впал в кому после приема психотропных препаратов
В Петербурге поймали мигранта, прокатившего полицейского на капоте
Проезд по Моховой улице от Пестеля до Чайковского закроют на полтора месяца
Баскетбольный «Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
На проспекте Ветеранов женщина перепутала педали в машине и утопила свой «Киа» в пруду
Прогноз погоды на 12 ноября: Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и гололеда
Вандалы похитили паруса с корабля на Среднеохтинском проспекте
Пожар в жилом доме в Отрадном: появилось видео спасательной операции
Петербург и Орловская область продлили соглашение о сотрудничестве
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Граффитисты ответили жителям, пожаловавшимся на портрет Шевчука
«Зенит» сразится с «ЦСКА» в белой форме
В Петербурге жестоко избили и ограбили сотрудника исправительной колонии
Мария Шарапова приедет в Северную столицу на St. Petersburg Ladies Trophy
В центре Петербурга задержали мужчину, незаконно торговавшего сим-картами
В Петербурге обнаружены тела двух подростков
В гипермаркете «Лента» заявили, что система пожаротушения была исправна