7 ноября 2018 года на одной из самых модных площадок Северной столицы - в Будда баре - прошла решающая игра сезона и определилась пятерка лидеров. Нетривиальная игра из авторской серии «Россия в мире» была посвящена Китаю.

Фото: Анна Аникина.

Поразительные открытия сделали для себя новые члены клуба, а постоянные игроки NONTRIVIAL CLUB вновь подтвердили свои интеллектуальные достижения. Уникальное место, нетривиальные вопросы, остроумие ведущих, отличная компания людей с общими интересами, – что может быть лучше для революции ума?

Фото: Анна Аникина.

На мероприятии побывали и постоянные игроки, и новички, среди которых – сборная портала Геометрия.

«Кто все эти люди и почему они такие умные?», – задал вопрос игрок новой команды. Все просто: умным быть модно! Именно под этим революционным лозунгом проходят интеллектуальные игры официального лицензиата телекомпании «Игра ТВ» NONTRIVIAL CLUB, под руководством Александры Григоренко.

Одна из главных составляющих успеха проекта – уникальное содержание каждой игры. На этот раз вечер разнообразили и черный ящик, и предмет из коллекции Александра Друзя – олимпийский факел, и фрагменты из спектаклей и популярных произведений русских писателей. Вопросы заставляли задуматься даже именитых игроков. Вызвал аплодисменты эпизод из фильма «Служебный роман», дублированный на китайский язык, а вопрос о традиционном русском блюде - щах, удивил и озадачил. Этимологию этого слова Александр Дюма посчитал когда-то китайской.

Лидерами игры стали команда «Здесь и Сейчас», занявшая первую ступеньку пьедестала, и «Шестерка слуг», выигравшая второе место.

Фото: Анна Аникина.

Участники нетривиального проекта убедились, насколько связаны история и культура таких разных стран, как Россия и Китай. Впечатление дополнили неизменно остроумные ведущие – Александр Друзь и Андрей Максимков.

Следующая, завершающая игра 2018 года пройдет 12 декабря в ресторане «Метрополь». Именно в этот день одна из команд станет миллионером.

Миллион для самой интеллектуальной команды вновь предоставил меценат и друг клуба Роман Василенко, президент холдинга «Life is Good».

Приглашаем всех, кто готов играть и думать, стать членами NONTRIVIAL CLUB или просто гостями нетривиальных мероприятий.

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