«Знак качества»: колбасу из Ленинградской области признали лучшей в России

В ПИТЕРЕ - «ПИТ»

Впервые «Докторская» появилась на прилавках в 1936 году. Нежная колбаса сразу пришлась по вкусу жителям страны. И вот даже сейчас, спустя 82 года, «варенка» остается важной составляющей в продуктовой корзине российских семей.

Недавно специалисты Роскачества проверили «Докторские» колбасы 40 торговых российских марок. Каждую оценивали по 70 параметрам: искали в составе крахмал, кишечную палочку, антибиотики и другие посторонние ингредиенты.

И вот итоги: почетного «Знака качества» удостоились всего девять участников. Среди них - колбаса «Докторская ГОСТ» торговой марки «Пит-Продукт», которая производится в Ломоносовском районе Ленинградской области, в Горелово. Эксперты постановили: этот продукт - один из лучших в стране. Согласно результатам колбаса абсолютно безопасна для потребителей. В ней нет консервантов и нитритов, она хорошо проварена, а вес точно соответствует маркировке. «Комсомолка» отправилась на завод и узнала, как производится идеальная «Докторская».

ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ

Рецепт «Докторской» по ГОСТу был прост: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Позже в этот список добавили специи. Свою колбасу «Пит-Продукт» производит, соблюдая старые традиции.

Говядина прилетает в Ленинградскую область из Аргентины и Уругвая. В России пока нет ферм, способных обеспечить все мясоперерабатывающие заводы таким количеством мяса. Чего нельзя сказать о свинине: 70 процентов этого сырья на «Пит-Продукте» выращено отечественными животноводами.

С 2018 года началась программа постепенного перехода на работу с мясом из Ленинградской области. Его не надо везти издалека, поэтому оно может поступать на производство не в замороженном, а в охлажденном виде. Сейчас на местную областную свинину приходится уже до 15 процентов закупок, и этот процент обещают наращивать. В 2019 году компания планирует начать также использовать местное мясо птицы.

- В самом начале мясо попадает на склад, - рассказывает главный технолог «Пит-Продукт» Ирина Шанова. - Здесь происходит входной контроль, мы берем пробы. Они отправляются в лабораторию, а говядина - в камеру. Мясо приходит к нам замороженным, поэтому хранится при температуре -18 градусов. Размораживается оно только один раз - перед тем как уйти в производство.

Следующая остановка после холодильных камер - мясной цех. Свинину и говядину пропускают через гигантские мясорубки. За считанные секунды волокна превращаются в фарш, который перемешивают с солью. Весь процесс автоматизирован. Сотрудники только и успевают, что перевозить емкости между аппаратами.

ДЕРЖИТ МАРКУ

Одно из главных устройств - машина для перемешивания ингредиентов. Выглядит она как огромный чан с крутящимися лопастями внутри. С их помощью фарш, шпик, яйца, сухое молоко и спе-ции становятся однородными. По консистенции масса напоминает плавленый сыр, правда, нежно-розового цвета. Ее выгружают и отправляют в цех формовки, где она обретает привычный для покупателей вид. Умная техника делает все сама: набивает смесь в оболочку, клипсует концы и даже прикрепляет бечевку. Тут же стоят печи. От них по всему помещению разносится приятный копченый аромат.

- Печи многофункциональные: в них можно и варить и коптить. Все зависит от того, какая продукция находится внутри, - объясняет Ирина Шанова. - Многое значит размер изделия. Например, «Докторской», которую делаем сейчас, нужно 3-4 часа.

Финальный этап - цех упаковки и нарезки. В одном на готовую продукцию наносят этикетку, а в другом укладывают нарезанные изделия в отдельные формы. Дальше дело за малым - развезти колбасу по торговым сетям.

- Нашу «Докторскую» признают товаром повышенного качества второй год подряд, - поделился с «Комсомольской правдой» менеджер по коммуникациям Андрей Семенов. - Возможно, в скором времени на этикетке появится эмблема «Знак качества». Мы рассматриваем для себя такой вариант.

Кстати, помимо «Докторской» колбасы, «Пит-Продукт» производит сосиски, пиццу, деликатесы, фрикадельки, а также готовые обеды. Всего около 250 видов изделий. Покупайте качественный продукт, приятного аппетита!