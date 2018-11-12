2018-11-12T14:27:41+03:00
Общество

Приставка для «Пулково»: Определилась тройка финалистов проекта «Великие имена России»

Эксперты выбрали исторических личностей, в честь которых могут назвать петербургский аэропорт
Петр КИБЕР
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Приставка для «Пулково»: Определилась тройка финалистов проекта «Великие имена России».Приставка для «Пулково»: Определилась тройка финалистов проекта «Великие имена России».Фото: Александр ГЛУЗ
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Пушкин, Петр Первый или Александр Невский – вот шорт-лист великих исторических личностей, в честь которых к петербургскому аэропорту «Пулково» может быть добавлена приставка с их именем. Экспертный совет конкурса «Великие имена России» утвердил окончательный список, который представят на суд общественности.

- Финальное голосование начнется 12 ноября и продлится до 30 ноября 2018 года, когда будут объявлены окончательные результаты, - сообщают организаторы акции.

Высказать свое мнение и определить, какое имя дополнит вывеску «Пулково», петербуржцы смогут по телефону единой линии конкурса 8-800-707-93-17, в тематических группах в соцсетях, а также заполнив анкету, которую можно получить у волонтеров в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, или прямо в самолете.

Стоит напомнить, что инициативу дать «безымянным» российским аэропортам дополнительную приставку в честь выдающихся деятелей искусства, военных, инженеров и других исторических личностей, предложили в Общественной палате. В пример были приведены нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, парижский Шарль де Голль и прочие мировые аэровокзалы.

По мнению инициаторов проекта, это позволит сохранить преемственность поколений и познакомить людей «со своими корнями». Впрочем, дополнительное имя не будет включено в официальное название аэропорта и станет лишь дополнительной приставкой, говорящей об истории города.

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