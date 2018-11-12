2018-11-12T15:17:04+03:00
Общество

Сфотографируй Новый год и отправляйся в гости к Санта-Клаусу

Творческий конкурс поможет выиграть семейную поездку в Лапландию
Любовь Холопова
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Мировая премьера мультика запланирована на 8 ноября 2018 года, в России – на 22 декабря.Мировая премьера мультика запланирована на 8 ноября 2018 года, в России – на 22 декабря.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Перед Новым годом на российские экраны выйдет полнометражный мультфильм «Гринч». Мировая премьера мультика запланирована на 8 ноября 2018 года, в России – на 22 декабря. Кстати, свой голос персонажу подарил знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч.

Никогда прежде голливудская студия не выбирала партнера для совместного продвижения премьеры фильма на оптическом рынке. Фото: Андрей ГАШЕВ

Никогда прежде голливудская студия не выбирала партнера для совместного продвижения премьеры фильма на оптическом рынке.Фото: Андрей ГАШЕВ

Сняла новогоднюю фантастическую историю кинокомпания Universal Pictures. А партнером в России знаменитая киностудия выбрала сеть оптик «Счастливый взгляд». Для российского оптического бизнеса такое сотрудничество стало настоящей сенсацией: никогда прежде голливудская студия не выбирала партнера на оптическом рынке для совместного продвижения фильма. Причем, не только в России, но и в мире. Ну а для Северной столицы это особый повод для гордости – мировые эксперты высоко оценили уровень развития петербургской сети оптики «Счастливый взгляд».

Мультфильм «Гринч» добавит еще больше веселья, жизнерадостности и тепла – всего того, что нам нужно в праздники, - говорит Президент холдинга «Счастливый взгляд» Виктор Гордейчук. Фото: Андрей ГАШЕВ

Мультфильм «Гринч» добавит еще больше веселья, жизнерадостности и тепла – всего того, что нам нужно в праздники, - говорит Президент холдинга «Счастливый взгляд» Виктор Гордейчук.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Мы благодарны компании Universal Pictures за такую высокую оценку нашей деятельности. Новый год – это волшебный праздник, который каждого из нас возвращает в детство. А мультфильм «Гринч» добавит еще больше веселья, жизнерадостности и тепла – всего того, что нам нужно в праздники, - говорит Президент холдинга «Счастливый взгляд» Виктор Гордейчук.

Кстати говоря, новогодние чудеса для россиян уже начались. В преддверии премьеры сеть оптик «Счастливый взгляд» запустила акцию, в ходе которой действует скидка 20% на весь ассортимент оптических салонов. Но это еще не все. Каждый покупатель сможет принять участие в творческом конкурсе, главным призом в котором станет семейная поездка для 4-х человек («все включено») в Лапландию в город Санта-Клауса. Остальные участники конкурса могут выиграть один из 300 призов с символикой фильма. Победитель конкурса будет выбран не при помощи лотереи, а в результате открытого, творческого общедоступного конкурса. Его результаты будут складываться из открытого голосования в течение двух месяцев на специальном сайте конкурса.

Принять участие в акции могут не только петербуржцы, но и жители всех городов, в которых есть салоны «Счастливый взгляд». Сегодня по всей стране их работает 170 – в семи из девяти федеральных округов России. Срок действия акции с 6 ноября 2018 года по 9 января 2019 года.

Принять участие в акции могут не только петербуржцы, но и жители всех городов, в которых есть салоны «Счастливый взгляд». Фото: Андрей ГАШЕВ

Принять участие в акции могут не только петербуржцы, но и жители всех городов, в которых есть салоны «Счастливый взгляд».Фото: Андрей ГАШЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Как выиграть поездку в Лапландию: пошаговая инструкция

Шаг 1: До 9 января 2019 года купите любой товар в салоне оптики «Счастливый взгляд». Это может быть оправа, солнцезащитные очки, очковые или контактные линзы, средства для ухода или аксессуары.

Шаг 2: Сделайте новогоднюю фотографию, хорошо, если она будет веселой, шуточной или просто очень красивой. На фото можно использовать покупки из оптики «Счастливый взгляд». Разместите фотографию на сайте конкурса grinch.happylook.ru.

Шаг 3: Соберите максимальное количество голосов за ваш снимок. Пригласите проголосовать друзей, родственников и знакомых.

Шаг 4: Узнайте результаты после подведения итогов конкурса, которое состоится 11 января 2019 года.

Шаг 5: Получите один из 300 фирменных призов с символикой мультфильма «Гринч» или главный приз – поездку всей семьей к Санта-Клаусу в Лапландию.

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