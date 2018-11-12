2018-11-12T15:27:56+03:00
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В Петербурге вручили премию NCA Saint Petersburg Music Awards 2018

Она была учреждена в честь 20-летия группы компаний NCA и объединила яркие музыкальные таланты Северной столицы
Степан СТЕПАНОВ
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Премия NCA Saint Petersburg Music Awards - поистине знаковое событие для Петербурга.Премия NCA Saint Petersburg Music Awards - поистине знаковое событие для Петербурга.
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В Ледовом Дворце 3 ноября с успехом прошла первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards, которая была учреждена в честь 20-летия группы компаний NCA и объединила яркие музыкальные таланты Петербурга.

Премия NCA Saint Petersburg Music Awards состоялась при поддержке Комитета по культуре и стала первой музыкальной премией в истории Северо-Западного региона. Событие привлекло внимание широкой аудитории и вызвало большой общественный интерес: среди гостей премии были не только известные музыканты, но и редактора крупнейших изданий, представители бизнес-элиты и администрации города. Цели мероприятия масштабны и, по мнению большинства деятелей из мира культуры и музыки, премия претендует на звание главного ежегодного события Санкт-Петербурга.

Принципиальное отличие NCA Saint Petersburg Music Awards от других музыкальных премий – ее независимый характер. Премия не меняла планов артистов, а получение наград не требовало обязательного личного присутствия лауреатов - высокотехнологичный формат мероприятия обеспечил мгновенную связь с музыкантами. Выбор победителей определялся свободным голосованием зрителей, которые оценивали творчество номинантов, ориентируясь исключительно на личные предпочтения.

Само мероприятие состояло из двух частей: церемония награждения победителей и выступление квартета IL DIVO. Ключевым моментом премии стала ее уникальная и высокотехнологичная постановка. Зрители увидели потрясающее шоу, над созданием которого работала команда из лучших специалистов. В Ледовом Дворце была возведена уникальная многоуровневая сцена, которая вместила более 40 музыкантов, а специально установленные экраны не только обеспечили полную видимость происходящего на сцене, но и стали важным звеном в коммуникации между зрителями и артистами.

Выбор лауреатов NCA Saint Petersburg Music Awards был определен по итогам независимого голосования горожан в самой популярной социальной сети «ВКонтакте». Победителями стали:

«ДДТ» в номинации «Это не рок-н-ролл, это зоопарк» - за вклад в историю рок-музыки.

IOWA в номинации «Это Питер, детка» - лучший поп-исполнитель.

Oxxxymiron в номинации «Не такой, как все» - лучший хип-хоп, рэп-исполнитель.

Михаил Боярский в номинации «Поющий актер».

The Hatters в номинации «Настроение - Питер» - музыка улиц, мостов и дворов Петербурга.

NeoClassic - «Невский crossover».

Нейромонах Феофан в номинации «ШОК-прорыв» - альтернативная музыка.

«Классика на Дворцовой» в номинации «Фестиваль года».

В рамках премии была учреждена специальная номинация «Юбилей года», в которой были награждены такие легенды, как Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Юрий Каспарян, группы «Алиса» и «Пикник».

Специальными гостями премии стали известные иностранные музыканты, которые исполнили свои лучшие песни. Среди них Маттиас Линдблум, солист и лидер группы Vacuum, с которой началась в 1998 году история компании NCA. Сюрпризом стало выступление Кена Хенсли, чье появление на сцене привело зрителей в полный восторг. Кульминацией NCA Saint Petersburg Music Awards стал грандиозный концерт мировых звезд оперы - квартета IL DIVO! Помимо полуторачасового живого исполнения лучших песен, у зрителей была уникальная возможность увидеть высококлассное шоу артистов.

В рамках премии NCA Saint Petersburg Music Awards прозвучало множество слов благодарности от музыкантов и почетных гостей в адрес компании. Всех в этот вечер объединил Санкт-Петербург и его первая независимая премия.

«Без вас уже немыслим ни один концерт! Ваше имя - синоним качества. Ваша премия - новая музыкальная история Петербурга. Будьте всегда на высоте и не сбавляйте темпов! Вы - лучшие».

«Для нас большая честь все это время работать с вами. В этом году вы очередной раз доказываете всем, что вы - номер один. NCA Saint Petersburg Music Awards - такого для Петербурга еще не делал никто! Вы - команда профессионалов! Не сбавляйте оборотов».

Премия NCA Saint Petersburg Music Awards - поистине знаковое событие для Петербурга, с которого началась новая глава в музыкальной истории прекрасного города!

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