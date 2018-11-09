2018-11-12T16:39:05+03:00
Общество

Немецкий композитор Торстен Раш представил в Петербурге Оперу Rammstein

Само шоу состоится 9 декабря в ДК Ленсовета
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Фото: Елена БалаболоваФото: Елена Балаболова
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Впервые в России и Санкт-Петербурге, 9 ноября в ДК Ленсовета в исполнении бас-баритона Renatus Mészár и чтеца Anna Thalbach прозвучат композиции Mutter, Seemann, Mein Herz Brennt, Ich Will и другие произведения легендарных RAMMSTEIN под аккомпанемент симфонического оркестра.

А накануне грандиозного шоу, 8 ноября, в «Буквоеде» на Невском, 46 состоялась открытая встреча Торстена Раша с петербуржцами. На пресс-конференции немецкий композитор представил Оперу Rammstein - экспериментальный проект, состоящий из хитов известных музыкантов.

- Было время, когда определенные стили музыки были под запретом. Просто подумайте о Шостаковиче. Сейчас есть абсолютная свобода, и я думаю, что это очень важно, по крайней мере, для меня и моего способа работы. Я сам ограничиваю эту свободу для себя, выстраивая форму, в которой пишу музыку. Сам ограничиваю свои материалы, чтобы оставаться рядом с оригинальной идеей. Что касается музыки Rammstein на моем концерте, то это лишь мое прочтение лирики легендарной группы.

Торстен Раш сотрудничал с различными известными музыкантами, в числе которых Pet Shop Boys, а своими учителями считает Шниттке и Шенберга, известен своим сотрудничеством с всемирно известной театральной компанией Punchdrunk, которая фактически изобрела востребованный ныне формат «иммерсивного театра».

Впервые Торстен Раш побывал в Ленинграде в возрасте 12 лет. Сейчас Петербург для композитора - прекрасный и многогранный город, в котором хочется погулять без спешки. Торстен Раш пообещал, что обязательно сюда вернется в частном порядке.

Также на пресс-конференции было представлено гастрономическое шоу шеф-повара ресторана «Солнце» Дениса Назарова. В основу была положена линия высохшей горной реки, на дне которой лежат золотые самородки. Сами самородки, как оказалось, исполнены из шоколада, амаретто и крема из сухофруктов.

К слову, Денис Назаров, который на днях стал серебряным призером Chef a la Russe, по-настоящему удивил немецкого композитора Торстена Раша.

Елена Балаболова

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