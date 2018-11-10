Новую LADA XRAY Cross презентуют в Петербурге 10 ноября

День открытых дверей LADA XRAY Cross пройдет в Автоцентре ЛАДА Невский 10 ноября. Главным событием мероприятия станет презентация новой модели LADA XRAY Cross. У Вас есть уникальная возможность первыми увидеть новый автомобиль LADA, отличающийся повышенной проходимостью и комфортностью, а также брутальным стилем. Кроссовер LADA XRAY Cross чувствует себя уверенно на любых дорогах.

С 12:00 до 18:00 помимо угощений в импровизированном кафе в Автоцентре гостей будут ждать розыгрыши призов, DJ сет, интерактив и общение с очаровательным енотом.

Для Ваших детей будет работать отдельная уютная зона, где весь день с ними будет заниматься профессиональный аниматор.

На память о мероприятии LADA XRAY Cross в Петербурге у вас останутся только положительные эмоции, а также фото и видео с презентации.

Ждем Вас 10 ноября в 12.00 в Автоцентре ЛАДА Невский по адресу: Дальневосточный пр., д.20, к.2.

Елена Балаболова

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